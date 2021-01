Toliko okužb smo potrdili v nedeljo #vŽivo

V Sloveniji so v nedeljo ob 2.671 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 744 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 27,9 odstotka vseh testiranih. Včeraj je umrlo še 35 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije pa skupaj že 2.838 ljudi.

Novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujeta državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne ter vladni govorec Jelko Kacin, s pričetkom ob 11. uri v živo spremljamo na Siol.net.

Po podatkih vlade je bilo v nedeljo ob opravljenih 2.041 PCR-testih pozitivnih 634 ljudi. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 31,1 odstotka. Opravili so tudi 630 hitrih antigenskih testov (HAT) in ugotovili 110 primerov okužbe. Delež pozitivnih pri HAT je znašal 17,5 odstotka.

V bolnišnicah se je v nedeljo zdravilo 1.209 bolnikov, od tega 194 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 38 bolnikov, na novo pa so skupaj sprejeli 103 osebe.

Od danes hitro testiranje v zdravstvenih domovih

V številnih zdravstvenih domovih po državi danes začenjajo izvajati prostovoljna presejalna testiranja na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi antigenskimi testi. Zdravstveni domovi so se organizirali različno. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je v nedeljo poudarila, da je hitro množično testiranje namenjeno posameznikom, ki niso bolni, so pa morda v zadnjem času imeli kakšen stik, ki jih skrbi. Po njenih navedbah se je pri hitrih testiranjih v zadnjih dneh leta izkazalo, da je bil pozitiven približno en odstotek testiranih.

Na odvzem brisa na mestih za hitro testiranje se ni treba posebej naročati. Posameznik mora s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, o rezultatu pa bo obveščen prek sporočila SMS. Kot so ob napovedi ponedeljkovega splošnega hitrega testiranja poudarili v Zdravstvenem domu Logatec, naj tisti, ki bo pozitiven na hitrem testu, ostane doma in stopi v stik s svojim izbranim zdravnikom. Za tiste s simptomi okužbe dihal ostajajo navodila enaka: poklicati svojega zdravnika in opraviti PCR-testiranje, je v nedeljo po poročanju STA poudarila Magajnejeva.