Porast okužb v Tokiu: bodo razglasili izredne razmere?

Guvernerji Tokia in okoliških prefektur so vlado k ponovnim izrednim razmeram pozvali, potem ko so iz prestolnice 1. januarja poročali o rekordnih 1.337 novih okužbah z novim koronavirusom, poroča STA.

Večina Japoncev nosi zaščito za nos in usta, ni pa kazni za tiste, ki je ne

Na Japonskem so izredne razmere zaradi pandemije covid-19 po vsej državi veljale od aprila do konca maja. V državi sicer tedaj ni bilo tako strogih omejitev kot na primer v Evropi. Podjetjem in restavracijam so le priporočili, naj se zapirajo prej, ljudi pa pozvali, naj delajo od doma, če je mogoče. Velika večina Japoncev tudi nosi zaščito za nos in usta, ni pa kazni za tiste, ki je ne, navaja STA.

Ukrepi tokrat lahko strožji in bolj ciljno usmerjeni

Pričakovati je, da bodo ponovne izredne razmere za Tokio razglasili še ta teden. Suga je nakazal, da bi bili ukrepi tokrat lahko strožji in bolj ciljno usmerjeni. Dejal je še, da vlada načrtuje tudi kazni za nespoštovanje omejitev. Okrepili naj bi nadzor na mejah. Cepljenje prebivalstva proti novemu koronavirusu naj bi na Japonskem začeli do konca januarja, najprej bodo po napovedih premierja cepili zdravstvene delavce. Suga je dejal, da bi rad sodržavljanom dal zgled, zato se bo cepil.

Nadaljevale se bodo priprave na olimpijske igre

Se bodo pa po njegovih besedah nadaljevale priprave na olimpijske igre, načrtovane za poletje. Kot je poudaril premier, bi bile olimpijske igre dokaz, da je človeštvo premagalo novi koronavirus. Olimpijske igre bi sicer morale potekati že lani, a so jih zaradi pandemije preložili, še navaja STA.

Pandemija covid-19 sicer države s 127 milijoni prebivalcev ni prizadela tako hudo kot številne druge po svetu. Do zdaj so na Japonskem potrdili okoli 240 tisoč okužb z novim koronavirusom, covid-19 pa je zahteval več kot 3.500 življenj.