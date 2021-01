Po državi od danes splošno hitro testiranje na novi koronavirus

V številnih zdravstvenih domovih po državi danes začenjajo izvajati prostovoljna presejalna testiranja na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi antigenskimi testi. Zdravstveni domovi so se organizirali različno. Nekateri testiranje izvajajo na istem mestu kot izvajajo PCR-teste, nekateri pa jih izvajajo na ločenih mestih. Po skoraj treh mesecih učenja na daljavo se medtem učenci s posebnimi potrebami v šole in zavode znova vračajo v torek. A pred vrnitvijo na delovno mesto se bodo njihovi učitelji in zaposleni danes preventivno testirali.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je v nedeljo poudarila, da je hitro množično testiranje namenjeno posameznikom, ki niso bolni, so pa morda v zadnjem času imeli kakšen stik, ki jih skrbi. Po njenih navedbah se je pri hitrih testiranjih v zadnjih dneh leta izkazalo, da je bil pozitiven približno en odstotek testiranih, piše STA.

Kje poteka hitro testiranje V Zdravstvenem domu Ljubljana bodo prostovoljno presejalno testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi za prebivalce Mestne občine Ljubljana izvajali v Športni dvorani Kodeljevo. Kot so sporočili, bo testiranje mogoče danes med 11. in 15. uro, sprejem bo mogoč do 14. ure. V Novem mestu bodo testiranje izvajali danes, v sredo in petek v avli Kulturnega centra Janeza Trdine, v Velenju pa na parkirišču nujne medicinske pomoči pred Zdravstvenim domom Velenje. Zdravstveni dom Domžale brezplačno hitro testiranje organizira na več lokacijah, v Domžalah v športnem parku, v Mengšu, Lukovici in Moravčah pa v kulturnih domovih. Na Notranjskem bodo hitra testiranja izvajali v Cerknici, Sežani, Postojni in Ilirski Bistrici. V Sežani od danes na covidni točki pred zdravstvenim domom. V Cerknici bodo testiranja začeli izvajati v sredo, in sicer po sistemu drive-in na covidni točki pred zdravstvenim domom.

Za hitro testiranje se ni treba posebej naročati

Na odvzem brisa na mestih za hitro testiranje se ni treba posebej naročati. Posameznik mora s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, o rezultatu pa bo obveščen prek sporočila SMS. Kot so ob napovedi ponedeljkovega splošnega hitrega testiranja poudarili v Zdravstvenem domu Logatec, naj tisti, ki bo pozitiven na hitrem testu, ostane doma in stopi v stik s svojim izbranim zdravnikom. Za tiste s simptomi okužbe dihal ostajajo navodila enaka: poklicati svojega zdravnika in opraviti PCR-testiranje, je v nedeljo poudarila Magajnejeva, še piše STA.

Pred vrnitvijo otrok s posebnimi potrebami v šolo preventivno testiranje zaposlenih

Po skoraj treh mesecih učenja na daljavo se medtem v torek v šole in zavode vračajo učenci s posebnimi potrebami. A pred vrnitvijo na delovno mesto se bodo njihovi učitelji in zaposleni danes preventivno testirali. Testiranje bodo lahko opravili v zdravstvenih domovih po državi, ker se danes začenja testiranje s hitrimi testi. Državna sekretarka Marija Magajne je v nedeljo pojasnila, da "ko bo padla odločitev, da se odprejo tudi ostale šole, bodo taka testiranja v zdravstvenih domovih izvajali tudi za ostale zaposlene v vzgoji in izobraževanju", poroča STA. Programi za otroke s posebnimi potrebami se sicer morajo začeti izvajati v skladu z odločbo ustavnega sodišča, ki je kot skrajni rok za to določilo 4. januar.

Vrnitev vseh otrok 11. januarja?

Kot je na četrtkovi novinarski konferenci povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, pa je 11. januar eden od mogočih datumov za vrnitev otrok v vrtce ter učencev prvega triletja osnovne šole v šolske klopi. Vračanje drugih učencev bo potekalo glede na epidemiološko sliko, pri čemer bo pomembna informacija o poteku in posledicah vračanja učencev s posebnimi potrebami. Za prvo triado ter četrtim in petim razredom se bodo po navedbah ministrice v klopi vrnili dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Ob tem je ministrica izpostavila pomen preventivnega testiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Pripravljen bo tudi protokol glede testiranja, še navaja STA.