Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) trdijo, da dokler ne bo precepljenih vsaj 10 odstotkov populacije, vpliv cepljenja na potek epidemije skoraj ne bo opazen. Po njihovih napovedih se bo čez kakšen mesec zaradi cepljenja začel opazno zmanjševati pritisk na bolnišnice, če bomo z ustreznim vedenjem poskrbeli za to, da epidemija ne bo rasla.

Desetodstotna precepljenost pomeni le 10 odstotkov manjše reprodukcijsko število – to kaže, koliko ljudi okuži en bolnik z boleznijo covid-19 – kot sicer. Zato je kljub cepljenju zelo pomembno, da dosledno izvajamo protikoronske ukrepe, saj bomo sicer imeli spet nevarno eksponentno rast epidemije z vsemi negativnimi posledicami, navajajo na IJS.

Se bo pa zaradi cepljenja predvidoma že čez kakšen mesec začel opazno zmanjševati pritisk na bolnišnice, saj najprej cepijo rizično populacijo. "Zanimivo, da zaradi tako obsežne epidemije poteka prekuževanje trenutno nekajkrat hitreje od cepljenja (potrebna sta dva odmerka), vendar to s stališča zdravstvenih posledic ni primerljivo, saj okuženi zbolijo, cepljeni pa ne, poleg tega pa se v tej fazi cepi rizično populacijo, medtem ko se okužbe širijo po vsej populaciji," navajajo, povzema STA.

Epidemija spet raste

Epidemija sicer spet raste, predvidoma zaradi druženja med prazniki. "Na osnovi celostne slike ocenjujemo, da nam je z izvajanjem ukrepov uspelo spustiti reprodukcijsko število na približno ena," piše na njihovi spletni strani.

Sedemdnevno povprečje reprodukcijskega števila je glede na pozitivne teste in hospitalizirane trenutno 1,14. Tako ocenjujejo, da se vsake štiri dni prekuži približno odstotek populacije, kar posledično zmanjša reprodukcijsko število vsake tri dni za približno eno stotinko v primerjavi s siceršnjo vrednostjo.

Foto: STA

Trenutno imamo v povprečju približno 1.490 pozitivnih testov na dan. Epidemiologi bodo lahko spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih testov upadlo pod 300 na dan. Če bi nam uspelo spustiti reprodukcijsko število na 0,7 in bo tako razpolovni čas približno dva tedna, bi lahko do povprečja 300 okužb na dan prišli v približno mesecu dni, pri reprodukcijskem številu 0,5 pa v približno dobrih dveh tednih, so izračunali na IJS, piše STA.

Kužni približno štirje odstotki prebivalstva

Ocenjujejo tudi, da se je doslej v obeh epidemičnih valovih okužila četrtina prebivalstva, od tega se je v prvem valu okužil približno odstotek prebivalstva. Trenutno so kužni približno štirje odstotki prebivalstva, kar pomeni približno vsak 25. prebivalec.

Ob trenutnem reprodukcijskem številu se bo število hospitaliziranih v prihodnjih tednih nekoliko povečalo, pod 1.200 pa bo upadlo čez približno mesec dni. Če bi reprodukcijsko število vnaprej znašalo ena, bi se število hospitaliziranih do sredine februarja zmanjšalo pod 800 bolnikov. V primeru, ko bi se reprodukcijsko število po božičnih praznikih povzpelo na 1,3, pa bo število hospitaliziranih bolnikov do srede februarja preseglo dva tisoč.

Glede na povprečje novopotrjenih okužb je Slovenija po vladni tabeli sproščanja ukrepov začasno spet v črni fazi, a na IJS predvidevajo, da se bomo že v torek vrnili nazaj v rdečo fazo, še piše STA.