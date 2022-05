Deklica s "stalnim nasmehom" postala TikTok zvezda

Enaindvajsetletna Cristina Vercher in njen 20-letni mož Blaize Mucha iz mesta Adelaide v Južni Avstraliji sta decembra 2021 pozdravila hčerko Aylo Summer Mucha.

Starša sta se prihoda nove družinske članice zelo veselila, med porodom s carskim rezom pa sta izvedela šokantno novico, da se usta novorojenke niso oblikovala tako, kot bi se morala. Pri deklici se je pojavila obojestranska makrostomija, redka bolezen, pri kateri ustni kotički med nosečnostjo ne zrastejo skupaj.

Za zdaj vedo le za 14 primerov te bolezni

Po podatkih študije iz leta 2007 je bilo v medicinski literaturi opisanih le 14 primerov te bolezni. "Carski rez je že tako ali tako neprijetna izkušnja," je mama povedala za Jam Press. "Zato sem bila že tako v preplašenem stanju. Kot veste, zdravniki med operacijo pokažejo otroka, ko je ta odstranjen iz maternice," je dodala.

"Takrat je bila to zelo očitna oblika, saj je bila Ayla tako majhna. Takoj smo bili zaskrbljeni. Z Blaizom nisva vedela za to stanje, prav tako nisem nikoli srečala nekoga, ki bi se rodil z makrostomijo. Zato je bil to velik šok," je za Daily Mail povedala mama Cristina.

Ko so zdravniki Aylo predali staršem, so opazili, da ima veliko ustno odprtino, kar je zdravnike sprva zmotilo, saj je na ultrazvočnih pregledih niso zaznali. Stanje je tako redko, da so zdravniki v medicinskem centru Flinder's Medical Centre tak primer videli prvič.

Zdravniki pomirili starše in postavili diagnozo

"Trajalo je več ur, da nam je zdravnik dal odgovor, in zaradi tega je bila izkušnja še toliko bolj zaskrbljujoča," je dejala Christina.

"Pojavile so se še večje težave, saj je imela bolnišnica malo znanja in podpore za tako redko bolezen. Kot mati sem lahko razmišljala le o tem, kje sem naredila napako, zlasti če sem bila tako natančna vso nosečnost," je povedala mama deklice. "Z Blaizem so naju številni zdravniki po večdnevnih genetskih testih in pregledih prepričali, da na to stanje nimava vpliva in da zanj nisva kriva," je dodala.

Po tesnobnem čakanju so zdravniki Ayli postavili diagnozo prirojene anomalije, ki vpliva na oblikovanje ustne votline. Poleg kozmetičnega videza širokega nasmeha imajo lahko dojenčki s to boleznijo težave tudi pri bolj funkcionalnih opravilih, kot sta pripenjanje in sesanje.

Otrokom s tem stanjem svetujejo kirurški poseg

Bolnikom z Aylinim stanjem se svetuje kirurški poseg, ki jim pomaga zagotoviti delujoča usta, še posebej med odraščanjem.

"Natančnih podatkov o operaciji še nismo prejeli, vendar vemo, da gre za zaprtje kože, ki povzroči minimalne brazgotine," je dejala Aylina mama. "Izzivi, s katerimi se bova soočila po operaciji, so za naju kot par zaskrbljujoči."

Nekaj mesecev pozneje sta Cristina in Blaize v želji po več informacijah in ozaveščanju odprla profil na TikToku, da bi delila svojo izkušnjo. Posnetek, na katerem mama oblači svojo hčerko, si je ogledalo več kot 46 milijonov ljudi, uporabniki pa so v komentarjih izrazili podporo. Mnogi so pohvalili objave in čudovito deklico ter zapisali, da želijo o tem stanju izvedeti več.

Prejela nekaj slabih, a veliko več lepih odzivov

"Takšne razmere se lahko zgodijo vsakomur in kadarkoli. Družbeni mediji so razdeljeni. Na žalost ne morete nadzorovati osebnosti drugih ljudi. Blaize in jaz sva prejela prav toliko ljubezni in podpore kot tudi negativnih komentarjev. Hvaležna sem, da smo pustili posnetek objavljen, saj sem govorila s številnimi materami s podobnimi izkušnjami. Svojih izkušenj in najljubših spominov ne bomo nehali deliti, saj smo nanje zelo ponosni," je še povedala ponosna mama male deklice.