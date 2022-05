Duhovita Ilka Štuhec in Britanci nasmejali splet

Ilka Štuhec zna poskrbeti za nadvse duhovite in zanimive objave na družbenih omrežjih. Tokrat so se ji pri tem pridružili še britanski smučarji Dave Ryding, Billy Major in Laurie Taylor, ki so si prek smučarskih dresov nadeli kopalke (ali spodnje perilo?) in na zasneženem prelazu Stelvio, na 2.757 metrih nadmorske višine, pozirali, kot bi bili na plaži. Očitno se tudi v slabem vremenu odlično zabavajo.

Štuhčeva je prejšnji teden tudi predstavila novega člana svoje ekipe, nekdanjega smučarja Marka Vukičevića, ki je zasedel mesto pomočnika trenerja. Vodja Ilkine ekipe in odgovorna trenerka je po odhodu Švicarja Stefana Abplanalpa postala kar njena mama Darja Črnko.

