Nekdanji smučar novinec v trenerskih vrstah Ilke Štuhec

Potem ko so v torek pri Smučarski zvezi Slovenije potrdili vse trenerje, ki bodo v sezoni 2022/23 skrbeli za slovensko A-reprezentanco, je postalo jasno, kdo bo ob vodji ekipe in odgovorni trenerki Darji Črnko treniral slovensko specialistko za hitre discipline Ilko Štuhec. To je zdaj nekdanji alpski smučar Marko Vukičević, ki je po koncu olimpijskih iger v Pekingu smuči dokončno postavil v kot, v drugo kariero pa bo zajadral kot pomočnik trenerja v ekipi Mariborčanke.

"Ne vem, bomo videli," je pred slabima dvema tednoma s skrivnostnim nasmeškom odgovorila na vsako vprašanje, ki se je dotikalo sestave njene trenerske zasedbe. Po treh letih se je namreč po koncu zime od trenerskega položaja poslovil Švicar Stefan Abplanalp. "Iskreno smo se pogovorili in prišli do skupnega sklepa. Razhajamo se z veliko vzajemnega spoštovanja. Stefu se zahvaljujem za strokovno opravljeno delo in vztrajnost. Vsa tri leta, ki zame niso bila najlažja, je verjel vame. Je izjemen motivator in verjamem, da bo s svojim pristopom v prihodnosti pozitivno prispeval v vsakem okolju, v katerem se bo znašel," je takrat dejala Štuhčeva, ki se je zatem skupaj z vodjo ekipe in mamo Darjo Črnko podala v iskanje nove pomladi in rešitev, ki bi pomenile nov zasuk navzgor v njeni karieri.

Ilka Štuhec se bo v novo sezono podala z nekaj novostmi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V javnosti se je tako kar dolgo časa ugibalo, kdo bo skrbel za nadaljnjo pot slovenske smučarke. Zatem je pred dobrim tednom dni izbrala novega opremljevalca smuči, saj bo v prihajajoči sezoni Stöckli zamenjal avstrijski proizvajalec Kästle. "Do sezone nas čaka še veliko dela, a od tega nismo nikoli bežali, zato sem prepričana, da bomo v novo sezono vstopili dobro pripravljeni. Veselim se," je ob tem dejala 31-letna Štajerka.

Vukičević novinec v ekipi Štuhčeve

Zdaj je, kot kaže, po "blagoslovu" vodstva Smučarske zveze Slovenije, postalo znano tudi, kdo bo bdel nad nadaljnjo kariero Štuhčeve. Vlogo odgovorne trenerke bo opravljala vodja ekipe Darja Črnko, vloga pomočnika pa bo pripadla 29-letnemu Ljubljančanu Marku Vukičeviću, ki je leta 2012 slovenski potni list zamenjal za srbskega, kar mu je odprlo več možnosti v smučarskem svetu. Med drugim je na račun tega trikrat nastopil tudi na olimpijskih igrah. Pred tem je pod okriljem Mednarodne smučarske zveze tekmoval pod slovensko zastavo, a zaradi slabših rezultatov ni kandidiral za mesto v reprezentanci. Vukičević, ki se je sicer rodil v Ljubljani mami Srbkinji in očetu Črnogorcu, v svoji karieri ni nikoli osvojil točk svetovnega pokala, njegov najboljši izkupiček je 32. mesto iz alpske kombinacije leta 2017 v Wengnu.

Leta 2019 je utrpel hudo poškodbo, potem ko je na treningu v Saas Feeju grdo padel, je dobil večkratni zlom roke in noge, kljub drugačnim napovedim zdravnikom, pa se je vrnil na sneg. Trikrat je nastopil na olimpijskih igrah. V Pjongčangu je bil leta 2018 prav tako v alpski kombinaciji 25., v Pekingu pa je letos superveleslalom sklenil na 34. mestu. Zatem se je odločil, da je njegove poti konec, novo službo pa je našel v ekipi Ilke Štuhec, kjer bo Mariborčanki v jeseni kariere skušal pomagati, da se vrne med najboljše.

Ekipa Ilke Štuhec: Odgovorna trenerka: Darja Črnko Pomočnik: Marko Vukičević Kondicijska trenerka/fizioterapevtka: Tina Kobale

