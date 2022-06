V Splitu zaprli slavno švedsko manekenko #foto

Slavno švedsko manekenko Isabello Violo Lindblom so danes izpustili po devetih dneh bivanja za zapahi, ki so ji ga odredili 15. junija, ko je v splitski trgovini Bauhaus motila javni red in mir ter vinjena napadla policiste.

U LISICAMA JE DOVELI NA SUD Poznata manekenka dobila devet dana zatvora zbog sukoba s policijom u splitskom centru Bauhaus https://t.co/43on3pThRh — Dalmatinski portal (@DalmatinskiP) June 23, 2022

31-letna manekenka je v trgovini preživela štiri ure, osebje pa je poklicalo policijo, saj je motila in nadlegovala obiskovalce. Ob prihodu jo je policist našel na oddelku za prodajo cvetja. Švedinja trgovine ni želela zapustiti. Začela je kričati, zato so poklicali okrepitev. Prišla sta dva policista, ki sta zoper njo uporabila silo. Izkazalo se je, da je bila vinjena, saj so ji namerili 1,26 promila alkohola v krvi, poroča Dalmatinski portal.

Bila je žejna, zato je pila gin

Policistom je pojasnila, da je bila žejna, zato je pila gin, ki ga je imela s seboj. Odpeljali so jo na psihiatrijo, kjer so ugotovili, da ta primer ni zanje. Nato so jo odpeljali na občinsko sodišče za prekrške v Splitu. Ker je prekršek zanikala, se je sodnica odločila, da zasliši policiste, ki so bili na intervenciji v Bauhausu. Lindblomovo so obsodili na devet dni zapora, ki jih je že odslužila, sodnica pa ji je odredila tudi plačilo stroškov postopka, in sicer 300 kun (40 evrov).

Zavzela otok Jaz pri Rogoznici

Lindblomova je v hrvaških medijih "zaslovela" pred mesecem dni, ko so razkrili, da je zavzela otok Jaz pri Rogoznici. Tam je odganjala ljudi, pripeljala pa naj bi tudi nekaj kokoši. Na koncu je z otočka odšla v Split, kjer je bila najprej nasilna do voznika avtobusa, nato pa še do obiskovalcev in policistov v trgovini Bauhaus.

