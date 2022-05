Na Zahodnem bregu ubita novinarka Al Jazeere

Al Jazeera je sporočila, da je izraelska vojska na območju palestinskega begunskega taborišča Dženin v glavo ustrelila njihovo 51-letno novinarko Shireen Abu Aqleh, ranjen pa je bil še producent Ali Samodi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska dogodka še ni potrdila, pravijo pa, da so novinarko morda zadeli Palestinci, ki so se borili z vojaki.

Shocking news,our colleague Al #Jazeera’s long-time senior correspondent in #Palestinian territories Shireen Abu Aqleh was shot with a bullet in the head during an Israeli operation in Jenin refugee camp . RIP pic.twitter.com/5h8FnfZaar — Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) May 11, 2022

Palestinsko zdravstveno ministrstvo je sporočilo, da so novinarko po streljanju prepeljali v bolnišnico, kjer je malo za tem umrla. Fotograf AFP, ki je bil v času streljanja prisoten v taborišču, pa je potrdil, da je novinarka, ko je bila ustreljena, nosila novinarski zaščitni jopič.

Oster odziv Al Jazeere

Pri Al Jazeeri so se ostro odzvali na ravnanje izraelskih sil, ki so jih obtožili kršenja mednarodnih zakonov in norm. V izjavi za javnost so še pozvali mednarodno skupnost, naj zahteva odgovornost izraelskih okupacijskih sil za njihovo "namerno ciljanje in ubijanje" novinarjev.

Izraelska vojska je prek uradnega profila na Twitterju potrdila, da je na omenjenem območju izvedla akcijo, pri kateri je prišlo do streljanja. Pri tem so dodali, da preiskujejo, ali so novinarko zadeli palestinski strelci, še navaja AFP.