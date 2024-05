Fajonova na mejnem prehodu Rafa, odjeknila je eksplozija: "Grozljivo je" #foto

"Razmere so grozljive ob dejstvu, da je mejni prehod že štiri dni zaradi izraelske vojaške operacije zaprt. Tovornjaki praktično stojijo, ljudje ne morejo prečkati mejnega prehoda, humanitarne razmere pa se slabšajo," je dejala Fajon.

Grozljivo je razmišljati o tem, kako ljudje trpijo na drugi strani prehoda v Rafi. Tu čaka več kot 2000 tovornjakov s humanitarno pomočjo, hrano, gorivom, medicinsko opremo in zdravili, ki jih ne pustijo v Gazo. Pozivam Izrael, naj ustavi vojaško operacijo in dovoli pomoč ljudem. pic.twitter.com/jxKYQG6GPI — Tanja Fajon (@tfajon) May 11, 2024

Izraelske oblasti je pozvala k odprtju mejnega prehoda Rafa

Izpostavila je nujnost odprtja mejnega prehoda Rafa, da humanitarna pomoč doseže civiliste. Ponovno je izraelske oblasti tudi pozvala, naj zaustavijo vojaško operacijo v Rafi.

Hkrati je opozorila, da se prebivalci Gaze soočajo z lakoto, in ostro obsodila nasilno preseljevanje Palestincev. "Gre namreč za kršitve humanitarnega prava," je poudarila.

V času obiska na palestinski strani odjeknila eksplozija

Spomnila je še, da je Slovenija začela postopke za priznanje Palestine z "željo, da dosežemo trajno premirje in da se palestinske oblasti toliko opolnomočijo, da bodo lahko same nadzirale dogajanje v Gazi".

V času obiska ministrice je na palestinski strani mejnega prehoda odjeknila eksplozija. Predstavniki humanitarnih organizacij so ob tem poudarili, da gre za stalen pojav in prav tako pozvali k prekinitvi ognja.

"Težko je gledati skladišča z zavrnjeno opremo"

Ministrica je obiskala tudi bližnji logistični center egiptovskega Rdečega polmeseca, kjer si je ogledala humanitarno pomoč, namenjeno civilistom v Gazi. Kot je pojasnil predstavnik Rdečega polmeseca, se pri dobavi pomoči v enklavo soočajo s številnimi izzivi. Poleg obsežne birokracije in strogih omejitev s strani Izraela, velik izziv predstavlja tudi izraelsko zavračanje pomoči z utemeljitvijo, da ne ustreza njihovim predpisom.

Fajon je ob ogledu ogromne količine zavrnjene humanitarne pomoči izjavila, da je zelo težko gledati skladišča z zavrnjeno opremo. "Ta je nujna za pomoč civilistom in bolnišnicam v Gazi," je dejala in opozorila, da se z zavračanjem pomoči ogrožajo življenja.

Dodala je, da sta lakota in stradanje kot sredstvi vojne nedopustni ter pomenita kršitev humanitarnega in mednarodnega prava.

"Nujno je, da Izrael omogoči odprtje humanitarnih poti in zagotovitev dostopa konvojev s hrano, zdravili in ostalih nujnih življenjskih potrebščin do ljudi v Gazi. Hkrati pozivamo vse, da zaščitijo civiliste, Izrael pa, naj ne nadaljuje z operacijo v Rafi," je poudarila.

Obiskala je tudi bolnišnico

V kraju Al Ariš je Fajon obiskala tudi tamkajšnjo splošno bolnišnico in se sestala z nekaterimi palestinskimi pacienti, ki sicer predstavljajo približno polovico tamkajšnjih bolnikov.

Ministrica bo obisk nadaljevala v Kairu, kjer bo v nedeljo opravila pogovore s predstavniki vlade, dan pozneje pa jo čakajo sestanki v Združenih arabskih emiratih. V torek bo Fajon v katarski Dohi, obisk pa bo sklenila v sredo v Rijadu v Savdski Arabiji.

Osrednje teme pogovorov z vsemi sogovorniki bodo razmere na Bližnjem vzhodu in poziv Slovenije k prekinitvi ognja v Gazi, takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh talcev, ki so jih palestinske oborožene skupine zajele med vdorom v Izrael oktobra lani, ter zagotovitvi hitre in zadostne humanitarne pomoči za prebivalce oblegane enklave.