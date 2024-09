Tomaž Vesel umaknil kandidaturo za evropskega komisarja

Predsednik vlade Robert Golob je danes sprejel odstop Tomaža Vesela od kandidature za evropskega komisarja, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Vesel je po lastnih besedah od kandidature odstopil zaradi različnih pogledov na delovanje prihodnje sestave Evropske komisije, ki so izhajali iz pogovora med njim in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, je pojasnil Golobu.

"V kandidaturo sem se podal z iskrenimi nameni v korist Slovenije. Žal s predsednico von der Leyen ne deliva istega koncepta delovanja Evropske komisije, zato sem se odločil, da kandidaturo v dobro Republike Slovenije umaknem. Sloveniji na tej poti želim, da dobi končno vpliven in dober resor, saj verjamem, da smo med kandidati bili in bomo le najkompetentnejši posamezniki za to funkcijo," so Veselovo izjavo po odstopu od kandidature posredovali iz kabineta predsednika vlade.

Sporočili so še, da se je Robert Golob Veselu zahvalil in njegov odstop sprejel, obenem pa že opravil pogovore s koalicijskimi partnerji z namenom nadaljnjih korakov pri imenovanju novega kandidata oziroma kandidatke za evropskega komisarja.

O poteku dogodkov bo Golob obvestil tudi predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Je odločitvi Vesela botroval pritisk Ursule von der Leyen, da kandidata zamenja kandidatka?

Do Veselovega odstopa od kandidature je prišlo, potem ko naj bi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pri več članicah skušala doseči zamenjavo kandidata za kandidatko, pri čemer naj bi jim ponudila boljši položaj. To je že v ponedeljek storila Romunija.

Ursula von der Leyen bi v Evropski komisiji rada videla več žensk, a je od držav dobila več moških kandidatov. Foto: STA

Nemška političarka iz desnosredinske Evropske ljudske stranke si namreč prizadeva za spolno uravnoteženo Evropsko komisijo. Zato je države članice pozvala, naj ji predlagajo imeni kandidata in kandidatke, kar pa je upoštevala zgolj Bolgarija. Druge članice so večinoma predlagale moške. Če bo kandidata s kandidatko zamenjala še Slovenija, bi lahko bilo v prihodnji Evropski komisiji 11 žensk in 16 moških.

Von der Leyen je sicer v sredo poudarila, da je ključno merilo pri sestavljanju komisije kompetentnost kandidatov, prizadeva pa si tudi za geografsko, politično in spolno uravnoteženost. Merilo kompetentnosti po njenih besedah izpolnjujejo nekdanji premierji, ministri, namestniki ministrov, visoki diplomati in visoki uradniki EU.

Sestavo in razdelitev resorjev med kandidate naj bi predstavila sredi prihodnjega tedna, nakar bodo morali kandidati oktobra prestati še zaslišanja v pristojnih odborih Evropskega parlamenta. Ta bo moral nato potrditi še celotno komisijo, ki bi lahko mandat nastopila novembra ali decembra.

Marta Kos "ni v komisarski zgodbi"

Da koalicija že danes zaseda na temo zamenjave kandidata za kandidatko, pa je na omrežju X zapisal prvak SDS Janez Janša.

"Ker je EPP sklenil, da v EP ne bo rušil kandidatov za Evropsko komisijo, zdaj predsednica komisije uradno zahteva od vlade, naj ji sama že zdaj pošlje kandidatko. Koalicija že zaseda. Tanji Fajon dela konkurenco tudi Marta Kos," je na omrežju X zapisal Janša.

Marta Kos je v sredo na vprašanje N1, ali je v igri za evropsko komisarko, sicer odgovorila, da "ni v komisarski zgodbi". Tanja Fajon pa je v ponedeljek ob robu Blejskega strateškega foruma na vprašanje, ali bi jo zanimalo komisarsko mesto, odgovorila, da ima kot zunanja ministrica izjemno težko nalogo zaradi članstva Slovenije v Varnostnem svetu ZN.