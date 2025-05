"Neodvisna Evropa – vem, da se to sporočilo mnogim zdi strašljivo. Vendar gre v bistvu za našo svobodo," je dejala von der Leyen.

Posvarila je pred po njenih besedah napačnim prepričanjem, da bo vse tako kot nekoč, saj da so geopolitične napetosti prevelike. "Svet ponovno oblikujejo imperialne sile in imperialne vojne. Velike sile, ki so pripravljene uporabiti vsa sredstva, poštena in nepoštena, da bi si pridobile prednost," je dejala in kot primer tega navedla rusko invazijo na Ukrajino.

Prepričana je, da se bo še v tem desetletju oblikoval nov mednarodni red, ki pa ga mora oblikovati Evropa. "Naše poslanstvo je evropska neodvisnost," je poudarila.

Merz: Zavezani smo močni in združeni Evropi

Zbrane je v Aachnu danes nagovoril tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki je poudaril, da bo Nemčija zavezana močni in združeni Evropi. Poleg tega je Nemčija na prihajajočem vrhu Nata pripravljena sprejeti daljnosežne odločitve, ki bodo v skladu z odgovornostjo Evrope za lastno varnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Berlin je že pred tem nakazal, da podpira načrt za povečanje obrambnih izdatkov na 3,5 odstotka BDP in izdatkov za infrastrukturo, povezano z varnostjo, na 1,5 odstotka.

Nagrada in milijon evrov

Nagrada Karla Velikega velja za najvišje priznanje za prispevek k evropski enotnosti in jo podeljujejo od leta 1950. Odbor za podelitev nagrade je glede predsednice Evropske komisije in nemške političarke iz vrst krščanskih demokratov CDU poudaril, da je ohranila Evropo enotno, odporno in zmožno ukrepanja.

Letos se z nagrado podeljuje tudi milijon evrov. Sredstva pa bodo na željo von der Leyen namenili projektom za pomoč ukrajinskim otrokom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.