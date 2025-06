Bruselj predlaga znižanje cenovne kapice za rusko nafto

"Želimo mir za Ukrajino. A Rusija kljub tednom diplomatskih prizadevanj in ponudbi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za brezpogojno prekinitev ognja še naprej pobija in uničuje po Ukrajini. (...) Zato krepimo pritisk na Rusijo, saj je moč edini jezik, ki ga bo Rusija razumela," je ob predstavitvi predloga novega svežnja sankcij proti Moskvi povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Komisija med drugim predlaga znižanje cenovne kapice za rusko surovo nafto, ki je namenjena omejevanju izvoza tega energenta iz Rusije v tretje države, s 60 na 45 ameriških dolarjev (52,5 na 39,4 evra) na sod.

Od uvedbe cenovne kapice leta 2023 so po besedah predsednice cene nafte padle, tako da so trenutno zelo blizu ravni kapice. "Z znižanjem se prilagajamo spremenjenim tržnim razmeram in obnavljamo učinkovitost," je povedala.

Gre sicer za ukrep, usklajen v okviru skupine G7, tako da na vrhu skupine, ki bo od nedelje do torka v Kanadi, pričakuje usklajevanje glede danes predstavljenega predloga.

Sankcije tudi proti plovilom

Predlog že 18. svežnja evropskih sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino vključuje še dodatne ukrepe proti tako imenovani floti ladij v senci. Gre za ladje pod zastavami tretjih držav, ki jih Rusija uporablja za izogibanje cenovni kapici. Bruselj predlaga, da se na seznam sankcioniranih plovil doda še 77 ladij, s čimer bi njihovo skupno število preseglo štiristo, je pojasnila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

Komisija poleg tega predlaga ukrepe proti plinovodoma Severni tok 1 in 2, ki sicer ne obratujeta. Kot so že pred časom pojasnili v Bruslju, bi z uvedbo sankcij predvsem odvrnili morebitne vlagatelje in tako preprečili, da bi plinovoda začela delovati.

Predlog vključuje še ukrepe proti ruskemu bančnemu sektorju. Komisija predlaga, da bi trenutno izključitev določenih ruskih bank iz mednarodnega sistema Swift spremenili v popolno prepoved transakcij zanje.