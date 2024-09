Najsmrtonosnejši dan v Libanonu: v izraelskih napadih ubitih skoraj 500 ljudi #video

Izraelci izvajajo obsežne napade na cilje v Libanonu. Trdijo, da so zadeli 1.600 ciljev Hezbolaha, pri čemer so po navedbah libanonskih oblasti ubili 492 ljudi, poroča Reuters. Včeraj so označili za najsmrtonosnejši dan v državi v zadnjih desetletjih. Stalna članica Varnostnega sveta ZN Francija zaradi zaostrovanja razmer zahteva izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN.

Izraelska vojska je v ponedeljek sporočila, da je začela zračne napade na cilje Hezbolaha v Libanonu, v katerih so po navedbah libanonskih oblasti do zdaj ubili že 492 ljudi, na desettisoče pa jih je pobegnilo na varno.

Preden so začeli napade na cilje Hezbolaha, so prebivalce južnega Libanona pozvali, naj se umaknejo na varno. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je poslal kratko videoizjavo, naslovljeno na libanonsko ljudstvo. "Izraelova vojna ni vojna z vami, temveč s Hezbolahom. Predolgo vas je Hezbolah uporabljal kot živi ščit," je dejal.

Izraelske zračne sile so napadle približno 1.600 ciljev Hezbolaha v južnem Libanonu. Foto: Gulliverimage

Pobegnilo je na desettisoče ljudi

Družine iz južnega Libanona so v avtomobile, kombije in tovornjake naložile premoženje in zapustile svoje domove. Na avtocestah proti severu države so bili zastoji. "Pograbil sem vse pomembne papirje in smo odšli. Udari vse okoli nas. Bilo je grozljivo," je za Reuters povedal Abed Afou, ki je skupaj z ženo in tremi sinovi, starimi od šest do 13 let, zapustil dom.

Libanonski minister za krizne razmere Nasser Yassin je za Reuters povedal, da je bilo aktiviranih 89 začasnih zatočišč v šolah in drugih objektih, kjer lahko sprejmejo 26 tisoč ljudi.

"To je najsmrtonosnejši dan od državljanske vojne 1975–1990"

Izraelska vojska je sporočila, da je napadla Hezbolah na jugu, vzhodu in severu Libanona. "Izraelske zračne sile so napadle približno 1.600 ciljev Hezbolaha v južnem Libanonu in dolini Bekaa," so sporočili.

Libanonsko ministrstvo za zdravje je navedlo, da je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 492 ljudi, med njimi 35 otrok, vsaj 1.645 ljudi je ranjenih. Eden od libanonskih uradnikov je dejal, da je to največje dnevno število smrtnih žrtev od državljanske vojne 1975–1990.

Francija zahteva izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN o Libanonu



Stalna članica Varnostnega sveta ZN Francija je v ponedeljek zahtevala izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN zaradi zaostrovanja razmer med Izraelom in Libanonom, so potrdili slovenski diplomati, ki septembra predsedujejo najpomembnejšemu organu svetovne organizacije. Zasedanje bo predvidoma v naslednjih dneh.



"Zahteval sem, da se ta teden v zvezi z Libanonom izredno sestane varnostni svet," je v ponedeljek v Generalni skupščini ZN povedal francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot in pozval vse strani, naj se izognejo regionalnemu požaru, ki bi bil uničujoč za vse.



Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi zaostrovanja razmer in velikega števila civilnih žrtev, je sporočil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric po tem, ko je Izrael izvedel velik napad na Libanon, v katerem je bilo po podatkih libanonskih oblasti najmanj 492 smrtnih žrtev.



Ameriški predsednik Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris sta se v ponedeljek v Washingtonu vsak posebej srečala z voditeljem Združenih arabskih emiratov šejkom Mohamedom bin Zajedom in z njim razpravljala o konfliktu na Bližnjem vzhodu in v Sudanu, so sporočili iz Bele hiše.



Biden je pred srečanjem dejal, da so ga seznanili z razvojem dogodkov glede Libanona in da si prizadeva za umiritev razmer. Neimenovani visoki predstavnik ameriške vlade je v ponedeljek v New Yorku dejal, da so predstavili konkretne pobude za olajšanje krize v Libanonu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.