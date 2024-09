Izraelska vojska je v četrtek zvečer sporočila, da je zadela več sto tarč v Libanonu, predvsem raketne sisteme šiitskega gibanja Hezbolah. Po navedbah izraelske vojske so bili sistemi v pripravljenosti na izstrelitev, poročajo tuje tiskovne agencije. ZDA in Francija pozivajo k umirjanju razmer na Bližnjem vzhodu.

Izraelske letalske sile so poleg tega zadele še več teroristične infrastrukture. Ob tem so zagotovili, da nameravajo tudi v prihodnje slabiti infrastrukturo in sposobnosti Hezbolaha ter s tem braniti Izrael.

Tarča obstreljevanja je bilo območje Nakure na jugu Libanona.

Iz libanonskih varnostnih krogov je bilo slišati, da naj bi bil to eden najobsežnejših izraelskih napadov na državo od začetka vojne v Gazi lani oktobra. V 20 minutah so izraelske sile namreč napadle okoli 70 ciljev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

To je bil že drugi val obstreljevanj v četrtek, potem ko sta se Hezbolah in Izrael obstreljevala že čez dan.

V regiji se po množični eksploziji komunikacijskih naprav pripadnikov Hezbolaha krepi zaskrbljenost zaradi morebitne izraelske kopenske ofenzive na jugu sosednje države. Izrael želi namreč Hezbolah ponovno izriniti z obmejnega območja, da bi zagotovil varnost svojih državljanov na severu.

ZDA in Francija pozivajo k umirjanju razmer

ZDA in Francija so sprtim stranem na Bližnjem vzhodu poslale skupen poziv za umirjanje razmer po zadnjem zaostrovanju med Libanonom in Izraelom, sta v četrtek v Parizu novinarjem povedala ameriški državni sekretar Antony Blinken in francoski zunanji minister Stephane Sejourne.

Blinken je dejal, da je premirje v Gazi še vedno mogoče in nujno, medtem pa ZDA in Francija nočejo zaostrovanja z nobene strani. Državi si prizadevata za zmanjšanje napetosti med Izraelom in Libanonom, od koder Hezbolah od 8. oktobra lani izstreljuje rakete na Izrael, ki na napade odgovarja, je dejal Blinken.

Sejourne je v izjavi novinarjem dejal, da je to njegov zadnji medijski nastop na položaju, ker je kandidat za evropskega komisarja. "Skupaj z ZDA pozivamo k umirjanju razmer na Bližnjem vzhodu in smo tja poslali skupno sporočilo," je dodal.

Blinken se je v Parizu srečal s kolegi, Francozom Sejournejem, Italijanom Antoniem Tajanijem, Britancem Davidom Lammyjem in predstavnikom nemškega zunanjega ministrstva Gunterjem Sautterjem, je sporočil State Department. Gre za neformalno skupino ZDA in štirih velikih evropskih zaveznic Quint.

Poudarili so pomen nadaljevanja podpore Ukrajini do končne zmage in govorili o skupnem ukrepanju proti Iranu. Blinken je poudaril podporo ZDA predlogu za premirje v Gazi, ki ga je potrdil tudi Varnostni svet ZN, je sporočil State Department.

Blinken je o istih temah govoril tudi s predsednikom Francije Emmanuelom Macronom.

O zaostrovanju med Hezbolahom in Izraelom po eksplozijah pozivnikov ter drugih naprav v Libanonu bo danes razpravljal tudi Varnostni svet ZN.

Glede Ukrajine je Blinken v četrtek še dejal, da želijo zagotoviti, da se tisti, ki podžigajo vojno, kot je Iran, ki Rusiji pošilja rakete, zavedajo posledic. Izrazil je zadovoljstvo, da je Francija skupaj z nekaterimi državami sprejela ukrepe, kot je prekinitev podpore letalski družbi Iran Air, govorijo pa tudi o dodatnih skupnih ukrepih.