V Libanonu so dan po množični eksploziji pozivnikov danes odjeknile nove eksplozije. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so bile tokrat tarča komunikacijske naprave, ki so eksplodirale v predmestju Bejruta. Umrli naj bi najmanj trije ljudje. Libanonski zunanji minister je ocenil, da gre pri eksplozijah za grožnjo širitve vojne v regiji.

V Libanonu so se množice ljudi ravno zbrale na pogrebu štirih izmed 12 ljudi, ki so v torek umrli v eksplozijah pozivnikov, ko so v predmestju Bejruta odjeknile nove eksplozije. Nekateri so začeli bežati, slišati je bilo krike in izbruhnil je kaos, poroča britanski BBC.

#BREAKING: Hundreds of fresh explosions being reported across Lebanon, 24 hours after over 4000 pagers exploded killing 12 and injuring over 3000 Hezbollah terrorists. Fresh explosions are now taking place in hand-held Walkie-Talkie VHF sets used by Hezbollah terrorists. pic.twitter.com/oVLpMLcIxD — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 18, 2024

Eksplozije walkie-talkiejev v predmestju Bejruta

Vir blizu libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da je v južnem predmestju Bejruta eksplodiralo več walkie-talkiejev. Med drugim so naprave eksplodirale v najmanj dveh avtomobilih. Eksplozije je bilo slišati tudi v drugih predelih mesta.

Varnostni viri so za tiskovno agencijo Reuters kasneje potrdili, da so bili danes tarča eksplozij walkie-talkieji oz. ročne radijske postaje. Hezbolah naj bi jih kupil pred okoli petimi meseci, torej v podobnem času kot pozivnike, ki so eksplodirali v torek.

Uničeni walkie-talkie, potem ko je eksplodiral. Foto: Posnetek zaslona/X

Smo pred širšim konfliktom na Bližnjem vzhodu?

Libanonski zunanji minister Abdalah Bu Habib je medtem danes ocenil, da bi bile lahko eksplozije pozivnikov napoved širšega konflikta na Bližnjem vzhodu. Posvaril je, da gre za resen incident, ki se je zgodil po izraelskih grožnjah, da bodo razširili vojno na Libanon, kar bi regijo pahnilo v večji krog nasilja in napovedalo širšo vojno.