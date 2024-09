Libanon je v sredo popoldne zajel drugi val eksplozij, potem ko so v torek množično eksplodirali pozivniki. Eksplozije so prvi dan zahtevale najmanj 12 življenj, med njimi dva otroka, več kot 2800 ljudi je bilo ranjenih. V sredo je v eksplozijah ročnih radijskih postaj oziroma voki-tokijev v več krajih po državi po zadnjih podatkih umrlo najmanj 20 ljudi, 450 je ranjenih.

Bolnišnice so bile že po torkovih eksplozijah preobremenjene. Iran je tako že ponudil, da sprejme okoli sto ranjencev. Večinoma so ranjeni utrpeli poškodbe na rokah in očeh.

Japonski proizvajalec: Teh voki-tokijev ne izdelujemo že od leta 2014



Japonska družba ICOM je zatrdila, da je bil model njegovih voki-tokijev, povezanih z eksplozijami v Libanonu, ukinjen pred desetletjem in da ne morejo ugotoviti, ali so bili ponarejeni ali poslani iz njihovega podjetja.



"IC-V82 je ročni radio, ki so ga izdelovali in izvažali, tudi na Bližnji vzhod, od leta 2004 do oktobra 2014. Ukinili smo ga pred približno desetimi leti in od takrat ga naše podjetje ni več dobavljalo," so sporočili iz podjetja.



Navajajo tudi, da so prekinili proizvodnjo baterij v napravah in da hologramski pečat za identifikacijo ponarejenih izdelkov ni pritrjen, zato ni mogoče potrditi, ali je bil izdelek odposlan iz njihovega podjetja. Povedali so še, da so njihovi radijski sprejemniki predmet strogega nadzora, prodajajo pa jih izključno prek pooblaščenih distributerjev.

Izrael še vedno molči

Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je odgovornost za torkov napad pripisalo Izraelu in napovedalo povračilne ukrepe.

Izrael se na eksplozije še ni odzval, je pa izraelski obrambni minister Joav Galant v sredo dejal, da Izrael začenja novo fazo v vojni, pri čemer se težišče premika proti severu.

Zaradi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu se bodo danes v Parizu sestali zunanji ministri ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Francije in Italije pred zasedanjem Varnostnega sveta ZN, ki ga načrtujejo za petek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadih na Gazo nove žrtve

V novih izraelskih zračnih napadih je bilo v mestu Gaza ubitih najmanj osem ljudi, še dva pa v ločenem napadu na Rafo na jugu palestinske enklave, današnje navedbe palestinske civilne zaščite povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Tarča izraelskega napada v mestu Gaza je bilo poslopje nekdanje šole, kjer je bilo ob osmih smrtnih žrtvah še več ljudi ranjenih. Izrael trdi, da je ciljal poveljniški center palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Vojska je zagotovila, da so sprejeli številne ukrepe, da bi omilili tveganje za civiliste.

Izrael je sicer tovrstne napade, tudi na poslopja šol, kjer so sedaj pogosto nameščeni razseljeni Palestinci, že večkrat utemeljil z obveščevalnimi podatki, na podlagi katerih naj bi se tam skrivali pripadniki Hamasa.

Še najmanj dva Palestinca sta bila glede na zdravniške vire ubita v zračnem napadu na vozilo na jugu Gaze, še najmanj 12 ljudi pa je bilo ranjenih v napadu na Rafo. Portal Al Jazeera poroča o še dveh ubitih v napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu enklave.

Glede na navedbe oblasti v Gazi, ki jo vodi Hamas, je bilo od izbruha vojne 7. oktobra lani na območju v izraelskih napadih ubitih že več kot 41.200 ljudi, tretjina naj bi bila mlajših od 18 let.