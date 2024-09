Golob: Položaj bo postal nepovraten in tega ne želimo

Premier Robert Golob se je danes v New Yorku sešel s predsednikom katarske vlade, šejkom Taminom bin Hamadom al Tanijem, in opravil pogovor z ameriškim medijem Politico. Glavna tema srečanja in intervjuja je bila kriza na Bližnjem vzhodu, kjer je Golob ponovil zahtevo za takojšnje premirje.

Iz premierjevega kabineta so sporočili, da sta se z al Tanijem pogovarjala o humanitarnih projektih v Gazi, kot je rehabilitacija otrok. Govorila sta tudi o odnosih med državama in o tem, kako doseči premik iz trenutnega položaja, ki se zdi brezupen, saj Izrael sistematično krši vse dogovore.

Golob se bo danes na sedežu časnika Wall Street Journal srečal z novinarjem Evanom Gershkovichem, ki je bil eden tistih, ki jih je Rusija izpustila v okvirju dogovora o izmenjavi zapornikov. Pri tem je sodelovala tudi Slovenija, ki je Rusiji vrnila dva vohuna.

Golob: Najpomembnejša je prekinitev sovražnosti

V Pogovoru za Politico je Golob dejal, da je na Bližnjem vzhodu, kjer Izrael izvaja ofenzivi na Gazo in Libanon, najpomembnejša prekinitev sovražnosti. Izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju je očital, da namerno poslabšuje položaj. "Svet mora biti enoten v pozivu, naj se ustavi, ker bo položaj v nekem trenutku postal nepovraten in tega ne želimo," je dejal.

"Težko je najti besede za humanitarno katastrofo v Gazi. Izrael brez ozira meri na vse. To je bolj zaskrbljujoče kot drugi oboroženi spopadi, ker ne gre le za kršitve mednarodnega prava, ampak tudi za varnost humanitarnih delavcev," je dejal premier.

Politico navaja, da je Slovenija poleg Španije, Irske in Norveške med maloštevilnimi evropskimi državami, ki so priznale palestinsko državo, zaradi česar jo je izraelska vlada obtožila, da nagrajuje Hamas. Omenja tudi, da je imela Slovenija ključno vlogo pri izmenjavi ujetnikov, v okviru katere je Rusija julija izpustila 16 oseb, Slovenija pa je izpustila osumljena ruska vohuna, ki sta se izdajala za argentinska državljana.

"Zamisel o izmenjavi zapornikov med vzhodom in zahodom je trajala več kot leto dni"

Golob je povedal, da je zamisel o izmenjavi zapornikov med vzhodom in zahodom nastajala več kot leto dni. "Takoj po pridržanju vohunov smo predstavili to zamisel ... Trajalo je več kot leto dni, preden se je ta načrt uresničil," je dejal. Po njegovih besedah je bil izid izmenjave opomin na pomen zavezništev. "Zdaj citiram predsednika Bidna, vendar to kaže, kako lahko vsakemu od nas, tudi najmočnejšemu, koristi, če ima prijatelje in zaveznike po vsem svetu, ne glede na velikost," je dejal Golob.

Golob bo imel predvidoma tudi intervju za Wall Street Journal, zvečer pa se bo udeležil sprejema za slovensko skupnost, ki ga v dvorani cerkve Sv. Cirila na Manhattnu prireja veleposlanik Slovenije v ZDA Iztok Mirošič.