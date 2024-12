Srhljive podrobnosti o 15-letni strelki iz Wisconsina

Policija in ameriški mediji razkrivajo vse več podrobnosti o 15-letni dijakinji, ki je na zasebni krščanski šoli v Madisonu v Wisconsinu s pištolo ubila dve osebi, jih ranila šest in na koncu storila samomor. Natalie Lynn Rupnow naj bi pred napadom na stranišču posnela selfie, oblečena v majico nemške rokovske skupine KMFDM (Kein Mehrheit Für Die Mitleid, v prevodu: ni usmiljenja za večino), ki jo je oboževal Eric Harris, eden od dveh strelcev v pokolu na srednji šoli Columbine leta 1999.

V javnost so prišle tudi objave očeta osumljenke napada Jeffa Rupnowa, ki je na omrežju Facebook fotografijo hčerke, kako vadi na strelišču. S fotografije je razvidno, da s puško strelja na glinaste golobe.

Poleg selifja v majici skupine KMFDM naj bi Lynn Rupnow pred pokolom na šoli na svojem profilu na Facebooku objavila tudi fotografijo s stranišča, na kateri s prsti kaže, da je pripravljena.

Fotografija, ki jo je na svojem profilu Facebook objavil oče osumljenke. Foto: Facebook A najbolj ameriško javnost vznemirja manifest, ki naj bi ga napisala 15-letnica. Naslov manifesta je Vojna proti človeštvu, avtorica, ki se predstavlja kot Samantha Rupnow (to ime naj bi po navedbah policije osumljenka tudi uporabljala), pa piše, da je zasovražila ljudi in družbo ter da so njeni starši navadni izmečki.

V manifestu naj bi Lynn Rupnow še napisala, da si je orožje priskrbela z lažmi in na račun očetove neumnosti in da je sprva nameravala storiti samomor, a si je premislila, saj naj bi bil pokol na šoli za evolucijo boljši "kot še ne neumen in dolgočasen samomor".

Šef policije v Madisonu Shon Barnes je dejal, da so na policiji seznanjeni z dokumentom, vendar niso mogli preveriti njegove pristnosti. "Dejstvo je, da je bil manifest objavljen in da je oseba, ki ga je objavila, domnevno povezana z žrtvijo," je dejal Barnes. Ameriški mediji so poorčali, da je uporabnik omrežja X povedal, da je manifest prejel od Rupnowinega fanta.