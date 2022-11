Velenjski kandidati za župana o prestrukturiranju Šaleške doline

Za županski stolček v Mestni občini Velenje se poteguje šest kandidatov, ki so v kampanji in volilnih programih med drugim predstavljali poglede na neizbežno prestrukturiranje Šaleške doline in ureditev javnega zdravstva. Prav v zvezi s zadnjim so izjave nekaterih na soočenjih precej odmevale v javnosti in terjale tudi odziv zdravstvenega doma.

Kandidati kritični glede vodenja zdravstvenega doma

Nekateri županski kandidati so bili namreč na predvolilnih soočenjih Radia Slovenija in časnika Večer kritični glede vodenja zdravstvenega doma, opozarjali so tudi na domnevno slabe odnose v zavodu, odhode zdravnikov in domnevno nedostopnost zdravstvene oskrbe. Vse to naj bi izhajalo iz nekaterih javno obelodanjenih izkušenj občanov.

Na očitke so nemudoma odgovorili v Zdravstvenem domu Velenje. Njegov direktor Janko Šteharnik je bil kritičen do ravni izjav nekaterih županskih kandidatov, na primer kandidata in predsednika stranke Naše Velenje Jožeta Hribarja, ki je dejal, da bi direktorja "po domače povedano nabincal". Glede razmer v zavodu pa je direktor povedal, da je, odkar ga zadnje desetletje vodi, odšlo pet zdravnikov, 23 pa so jih zaposlili.

Ne glede na to je obremenjenost zdravnikov po njegovih besedah velika, razmere pa dodatno poslabšujejo primeri neprimernega in žaljivega obnašanja bolnikov. Glede dostopnosti do zdravstvene oskrbe pa je Šteharnik dejal, da so v večini primerov zdravniki dostopni, sistem pa da še nadgrajujejo.

Osrednja tema je prestrukturiranje Šaleške doline

Med osrednje teme predvolilnega dogajanja v Velenju sicer spada prestrukturiranje Šaleške doline, potem ko je država za datum izstopa iz premoga določila leto 2033. Vsi županski kandidati v Velenju se zavedajo neizogibnosti prestrukturiranja, njihovi pogledi pa se nekoliko razlikujejo glede dinamike dogajanja in načrtovanih ukrepov.

Aktualni župan Peter Dermol, kandidat stranke SD, ki je za kandidaturo zbral tudi podpise volivcev, meni, da omenjena letnica ni prava, je pa v kampanji poudaril, da so v občini postopke prestrukturiranja že začeli, njihov cilj pa je, da do leta 2027 skupaj s poslovnimi subjekti zagotovijo približno tisoč novih delovnih mest. Do končnega izstopa iz premoga pa bo potrebnih pet tisoč novih delovnih mest v regiji in stoodstotni toplotni odjem iz obnovljivih virov energije, je dodal.

Izmed Dermolovih protikandidatov pri tematiki prestrukturiranja regije nekoliko izstopajo stališča nekdanjega direktorja Premogovnika Velenje in prav tako poznavalca energetike Milana Medveda. Ta v lokalni politiki do zdaj ni bil aktiven, kandidira kot neodvisni kandidat, je pa član SLS in ima pri kandidaturi njeno podporo, prav tako ima podporo stranke Naša dežela.

Medved ocenjuje, da zapiranje premogovnika in Termoelektrarne Šoštanj pred začetkom obratovanja drugega bloka krške nuklearke ni realen scenarij, za premog pa, da je v pridobivalnem prostoru premogovnika na voljo še več kot sto milijonov ton odkopnih zalog cenovno konkurenčnega premoga ustrezne kakovosti. To zadošča še za od 20 do 30 let delovanja šoštanjske termoelektrarne, je v programu zapisal Medved, za katerega je portal necenzurirano.si nedavno pisal, da je bil pred tremi leti pravnomočno obsojen zaradi oškodovanja Premogovnika Velenje pri poslu z občino in da je odškodnino premogovniku nato izplačala zavarovalnica.

Kandidatka Gibanja Svobode želi svobodno in mladostno mesto ob jezeru

Da izhaja iz rudarske družine in da je na to ponosna, je v kampanji, usmerjeni k ljudem in povezovanju, poudarjala kandidatka Gibanja Svoboda Lidija Črnko, ki si skupaj z ekipo kandidatov za mestni svet želi svobodno in mladostno mesto ob jezeru. Kandidatka gibanja Resni.ca pa je Lidija Šolinc, ki je na aprilskih državnozborskih volitvah neuspešno kandidirala tudi za poslanko. Na prvo mesto v programu postavlja odprava nepotizma in klientelizma.

Predvolilno kampanjo v Velenju so zaznamovali številni videonagovori kandidatov na različne teme, plakati, nekateri tudi strgani, pa stojnice in številni dogodki. Vsebinsko pa med drugim tudi očitki v zvezi z že končanimi velikimi občinskimi projekti, kot sta Vista in Staro Velenje, ki po mnenju nekaterih kandidatov nimata ustreznih vsebin oz. za Visto, da ni funkcionalna.

Na tokratnih volitvah za župana sicer kandidira enako število kandidatov kot pred štirimi leti, ko je takratni zmagovalec, pokojni Bojan Kontič, zmagal že v prvem krogu. Dermol je bil nato izmed treh kandidatov izvoljen na nadomestnih volitvah pred dvema letoma. Že takrat je bil protikandidat tudi Benjamin Strozak, ki se za županski stolček poteguje znova. Je kandidat Dobre države in si v Velenju želi sprememb, med prve naloge pa uvršča prav "izboljšanje razmer v zdravstvenem domu".

Stranka SDS v Velenju nima kandidata za župana, je pa vložila kandidatno listo za mestni svet. Skupno je za člane 33-članskega mestnega sveta kandidature vložilo 13 strank in list.

V velenjskem mestnem svetu ima že tradicionalno največ mestnih svetnikov SD, v aktualnem sklicu ima 18 mest. SDS ima štiri svetnike, samostojna svetniška skupina tri, stranka Naše Velenje dva, po enega pa Levica, NSi, Naša dežela, SNS, Neodvisni - Velenje.com in še ena samostojna svetnica.