V najmlajši mestni občini Krško mirna predvolilna kampanja

V Mestni občini Krško, najmlajšimi med 12 mestnimi občinami v državi, se po napovedanem odhodu župana Mirana Stanka, ki je občino vodil zadnjih dobrih deset let, za položaj poteguje šest dokaj izenačenih kandidatov. Med njimi so tudi nekateri bolj glasni, na splošno pa v Krškem prevladuje mnenje, da predvolilna kampanja poteka mirno.

Odhajajoči župan Stanko je podprl županskega kandidata SLS Iztoka Starca, ki sicer ni član nobene stranke, kandidira pa tudi s podporo NSi. Ob tem je Stanko opozoril, da se bo moral njegov naslednik soočiti z morebitnim umeščanjem ter gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek) in številnimi izzivi, povezanimi s tem projektom.

Po Stankovih besedah mora biti občina pripravljena na ta razvojni impulz. Gre predvsem za vprašanji, kako je lokalno okolje na to pripravljeno in kaj mu bo ta projekt prinesel. Opozoril je na cilje po posameznih ključnih področjih. Od gospodarstva do prometa in prometne infrastrukture, okoljsko-prostorskega načrtovanja, izobraževanja in kakovosti bivanja.

Prav vprašanje morebitne gradnje drugega bloka nuklearke je prevladovalo tudi v predvolilni tekmi za novega župana Krškega. Vsi kandidati zagotavljajo, da projekt Nek 2 bolj ali manj pogojno podpirajo, od njega pa pričakujejo razvojne učinke.

Kot je povedal Starc, so med njegovimi prednostnimi nalogami pospešena stanovanjska gradnja in imenovanje strokovno-strateške skupine za pripravo izhodišč za pogajanje glede umeščanja ter gradnje Nek 2 in dokončanje že zastavljenih občinskih projektov.

Kakšni so načrti preostalih kandidatov?

Janez Kerin, ki kandidira s podpisi volivcev, bi pospešil že potrjene, a neuresničene občinske projekte, pri gradnji drugega bloka Neka pa bi preučil možnost izgradnje daljinskega ogrevalnega toplovodnega omrežja v Krškem. Od tega projekta sicer pričakuje še druge razvojne učinke v korist občanov, je dejal.

Kandidat SDS Jože Olovec bi najprej pregledal občinska javna naročila, podobno kot drugi kandidati bi se lotil krajevne romske problematike, pri gradnji Nek 2 pa bi skušal zagotoviti, da bi del denarnega nadomestila za omejeno rabo prostora pristal tudi neposredno pri občanih, je rekel.

Janja Starc, ki kandidira s podpisi volivcev, bi med prvimi pripravila ukrepe za vzpostavitev podjetno naravnanega poslovnega okolja in pripravila načrt za pridobivanje evropske denarne podpore. Sodelovala bi pri umeščanju Nek 2. Meni sicer, da bi ta projekt prinesel najvišji razvojni potencial za gospodarstvo, prebivalstvo, regijo in občino.

Dušan Šiško, ki kandidira s podpisi volivcev, bi med prvimi ukrepi organiziral občinsko skupino za spremljanje priprav na gradnjo Nek 2, da bi lažje rešili nekatere odprte občinske probleme, pa bi se sestal z vladnimi ministri. Pri umeščanju Nek 2 bi od države zahteval pojasnila, zakaj po 40 letih delovanja Neka ni zgradila odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke ter uresničila obljub, ki jih je Krškemu dala v protokolih ob soglasju za umestitev odlagališča, je dejal.

Aleš Zorko, kandidat Gibanja Svoboda s podporo SD, bi najprej pregledal odprte in tekoče občinske projekte, pri umeščanju Nek 2 pa je po njegovem pomembno, da je občina nanj pripravljena s prostorskimi akti, ki bi omogočali nadaljnji razvoj gradnje stanovanj, cestne in komunalne infrastrukture, vrtcev, šol ter izboljšanje in okrepitev zdravstvenih storitev.

Pri predvolilnih programih krških županskih kandidatov sicer ni bistvenih odstopanj. Glede lani pridobljenega statusa mestne občine se vsi strinjajo, da gre za veliko pridobitev in priložnost. Še najbolj glasen pa se pri tem zdi nekdanji poslanec Šiško, ki je večkrat izpostavil lastne zasluge pri tem projektu.

Ker med navedenimi kandidati ni posebej izstopajočih favoritov, si v Krškem na splošno obetajo drugi volilni krog.