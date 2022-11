V Gibanju Svoboda opozarjajo na napako na glasovnici

Gibanje Svoboda je danes opozorilo na napako na glasovnici za volitve mestnega sveta Mestne občine Maribor. Na glasovnici namreč pred Gibanjem Svoboda ni izžrebane številke 13, temveč 12 kot pri predhodni listi SLS in Naša dežela. V mestni volilni komisiji odgovarjajo, da so napako že odpravili.

"Gre za bistveno kršitev postopka volitev, kar bi lahko vplivalo na zakonitost in pravilnost volitev. Ves čas trajanja kampanje izrecno izpostavljamo, katera številka je bila izžrebana za izvolitev članic in članov mestnega sveta, zdaj pa številke 13 na glasovnici sploh ni," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v mariborskem odboru stranke.

"Zakon o volitvah pravi, da mora biti volja volivke oz. volivca jasno izražena. Sprašujemo se, kako bo lahko jasno izražena, če številke Gibanja Svoboda na glasovnici sploh ni," so dodali.

V mestni volilni komisiji so za STA pojasnili, da so napako ugotovili približno eno uro po odprtju volišča za predčasno glasovanje in jo nato takoj odpravili. "Ugotovljeno administrativno nepravilnost je mestna volilna komisija takoj po ugotovitvi odpravila z izdajo in predložitvijo glasovnice za mestni svet, v kateri je odpravila navedeno administrativno nepravilnost zapisa zaporedne številke. Do odprave nepravilnosti je z navedeno glasovnico glasovalo 24 volivcev," je sporočil predsednik komisije Branko Reisman.

Danes se je začelo predčasno glasovanje za nedeljske lokalne volitve, na katerih volivci izbirajo župane, člane občinskih svetov ter člane svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti. V Mariboru lahko izbirajo med 15 kandidati za župana in 17 listami za mestni svet. Predčasno glasovanje je mogoče v razstavnem salonu Urban na Grajski ulici danes, v sredo in četrtek od 7. do 19. ure.