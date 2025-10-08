Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sreda,
8. 10. 2025,
11.11

Osveženo pred

46 minut

Omar Bravo aretiran zaradi suma spolne zlorabe mladoletnice

Omar Bravo | Omarja Brava so aretirali zaradi suma zlorabe mladoletnice. | Foto Guliverimage

Omarja Brava so aretirali zaradi suma zlorabe mladoletnice.

Foto: Guliverimage

Nekdanji mehiški nogometni reprezentant Omar Bravo je bil osumljen in aretiran zaradi spolnega nasilja.

Nekdanji zvezdnik mehiške reprezentance Omar Bravo je osumljen spolne zlorabe mladoletnih oseb in posledično aretiran, poroča tiskovna agencija AP.

45-letni Bravo, ki so ga mehiške oblasti aretirale v regiji Zapopan, naj bi v zadnjih mesecih večkrat spolno zlorabil najstnico. Državno tožilstvo pa je ob tem izpostavilo, da naj bi nekdanji nogometaš morda že v preteklosti storil podobna dejanja.

Pri AP so stopili v stik z odvetnikom Mehičana, a njegovega komentarja na dogajanje niso dobili.

Bravo je največji pečat pustil v dresu mehiškega Chivasa, za reprezentanco pa je odigral 66 tekem. Na svetovnem prvenstvu 2006 v Nemčiji je na uvodni tekmi dvakrat zadel proti Iranu.

