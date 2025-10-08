Nekdanji zvezdnik mehiške reprezentance Omar Bravo je osumljen spolne zlorabe mladoletnih oseb in posledično aretiran, poroča tiskovna agencija AP.

45-letni Bravo, ki so ga mehiške oblasti aretirale v regiji Zapopan, naj bi v zadnjih mesecih večkrat spolno zlorabil najstnico. Državno tožilstvo pa je ob tem izpostavilo, da naj bi nekdanji nogometaš morda že v preteklosti storil podobna dejanja.

Pri AP so stopili v stik z odvetnikom Mehičana, a njegovega komentarja na dogajanje niso dobili.

Bravo je največji pečat pustil v dresu mehiškega Chivasa, za reprezentanco pa je odigral 66 tekem. Na svetovnem prvenstvu 2006 v Nemčiji je na uvodni tekmi dvakrat zadel proti Iranu.