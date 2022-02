Vučkove obveznosti so trpele, zato si je poiskal pomoč

Kot je pojasnil direktor Dušan Vučko, se je na omenjeni natečaj prijavilo 11 kandidatk in kandidatov, od katerih je bila vloga Tine Hrastnik v izbirnem postopku ocenjena kot najbolj ustrezna.

"Izpolnjuje namreč vse pogoje, ki so bili navedeni v razpisu, in sicer visokošolsko univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv in državni izpit iz javne uprave, najmanj pet let delovnih izkušenj, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika itd., poleg tega pa so njena prednost tudi dodatna znanja in dolgoletne izkušnje na področju odnosov z javnostmi," je dejal Vučko.

Do zdaj je naloge svetovalca za odnose z javnostjo opravljal direktor Dušan Vučko. Kot je zapisal, so zaradi tega pogosto trpele njegove preostale nujne obveznosti. Foto: STA

Navedel je tudi, da je bila med drugim "kot predstavnica za odnose z javnostmi zaposlena v državnem zboru, na različnih ministrstvih in sodišču, poleg tega je bila tudi višja svetovalka v priznani komunikacijski agenciji".

Hrastnikova je delo svetovalke za odnose z javnostmi opravljala v poslanski skupini LDS in na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v času ministrovanja Maje Makovec Brenčič, od leta 2008 do leta 2011, ko je bil nekdanji predsednik Zares Gregor Golobič minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je Hrastnikova vodila njegov kabinet, zdaj pa bo javnost obveščala še v službi državne volilne komisije, katere direktor je Dušan Vučko, nekdanji poslanec LDS.

Tina Hrastnik v družbi Vesne Pavlič Pivk, predsednice Okrajnega sodišča v Ljubljani. Foto: Mediaspeed

V službi državne volilne komisije do zdaj sicer niso imeli zaposlenega za odnose z javnostjo, vendar so si, kot je zapisal Vučko, "že dlje časa prizadevali za sistematizacijo delovnega mesta svetovalca za odnose z javnostmi, saj je DVK kot najvišji volilni organ precej obremenjena z različnimi vprašanji medijev in druge javnosti, prošnjami za izjave, pojasnila ipd.".

Dodal je, da je za tovrstno delo "moral skrbeti direktor službe, zaradi česar so pogosto trpele njegove preostale nujne obveznosti".

Tina Hrastnik in Miha Pongrac, PR ministrice za šolstvo in šport Maje Brenčič Makovec. Foto: Mediaspeed

Služba državne volilne komisije je v teh dneh pripravila predlog, po katerem bi bila na aprilskih državnozborskih volitvah volišča za ljudi, ki jim bo zaradi okužbe z novim koronavirusom odrejena izolacija, odprta v času dodatnih dveh ur po zaprtju volišč. Državna volilna komisija bo o predlogu odločala v četrtek.