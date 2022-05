Vučko krivdno odpustil svojo namestnico

Mujagićeva je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da je po 35 letih dela na volitvah ostala brez službe. "Če kdo ve za kakšno službo, se toplo priporočam. Žal nisem ne v levi, ne v desni politični opciji. Na pomoč," je zapisala.

Sklep o izredni odpovedi delovnega razmerja še ni pravnomočen, zato se bo Mujagićeva nanj pritožila. Pritožbo bo obravnavala komisija za pritožbe iz delovnega razmerja, katere članica je tudi sama, a bo iz nje seveda izločena. Direktor Službe DVK Dušan Vučko ni član komisije.

Vprašanja o razlogih za izredno odpoved Mujagićevi smo naslovili tudi na DVK. Pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.

Kaj je jedro spora?

Po navedbah Mujagićeve je jedro spora med Vučkom in njo potrjevanje postavitve logotipa stranke Nova Slovenija (NSi) na glasovnicah za letošnje državnozborske volitve, ki so potekale 24. aprila. Vučko krivdo za nepravilno postavitev logotipa prelaga na Mujagićevo. To je bil tudi razlog za zamudo pri tiskanju in pošiljanju glasovnic v tujino.

Mujagićeva je pojasnila, da se kandidatne liste vlagajo pri volilnih komisijah volilnih enot. Tajniki volilnih komisij jih nato vpišejo v informacijski sistem. DVK te sezname iz informacijskega sistema izvozi in jih posreduje izvajalcu tiskanja oziroma v konkretnem primeru družbi Cetis. Mujagićeva poudarja, da odgovornost za napačen vpis logotipa na kandidatne liste zato ni njena.

Na DVK smo poslali prošnjo za dodatna pojasnila v zvezi z izredno odpovedjo delovnega razmerja Nini Mujagić. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Nina Mujagić, Peter Golob in Dušan Vučko v časih, ko so še delali skupaj. Foto: Peter Jančič Mujagićeva je še opozorila, da je Vučko postopek o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi začel 28. aprila, ko je od Službe vlade za digitalizacijo prejel preklic prošnje za njeno trajno premestitev. Mujagićeva se je namreč želela s 15. majem zaposliti v tej vladni službi, a je po objavi prezaposlitve Mujagićeve na eni od komercialnih televizij minister Mark Boris Andrijanič njeno prošnjo preklical.