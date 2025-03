Northvolt med stečajem v odpuščanje več kot polovice zaposlenih

Kot je v današnji izjavi po poročanju švedske tiskovne agencije TT povedal stečajni upravitelj podjetja Mikael Kubu, bo podjetje v času stečajnega postopka delo nadaljevalo s približno 1.700 zaposlenimi. "To je ključnega pomena za celotno ali delno prodajo podjetja," je ocenil.

Preostalim zaposlenim pa bodo jutri začeli vročati obvestila o prenehanju delovnega razmerja. Northvoltova glavna tovarna Skelleftea na severu Švedske, kjer je delalo približno tri tisoč zaposlenih, bo medtem obdržala 1.200 zaposlenih, poročanje poslovnega medija Affarsvarlden povzema francoska tiskovna agencija AFP.

BMW preklical dve milijardi evrov vredno naročilo

Podjetje Northvolt, ki je bilo ustanovljeno leta 2016 in je veljalo za osrednjega akterja evropskih poskusov dohitevanja Azije in ZDA pri proizvodnji baterijskih celic, ki so ključni sestavni del električnih avtomobilov, je predlog za stečaj na Švedskem vložilo 12. marca. Za to se je odločilo, ker se je spopadalo z visoko zadolženostjo, nizkim povpraševanjem in zamudami pri proizvodnji, zaradi česar je maja lani nemški avtomobilski velikan BMW preklical naročilo v vrednosti dveh milijard evrov.

Septembra so nato iz podjetja sporočili, da bodo odpustili 1.600 zaposlenih oziroma četrtino celotnega kadra ter da začasno ustavljajo širitev proizvodne lokacije Skelleftea na severu Švedske.

V ZDA pa so novembra vložili predlog za stečajni postopek po 11. poglavju ameriške stečajne zakonodaje. Gre za ameriški mehanizem, ki podjetju omogoča, da pod nadzorom sodišča prestrukturira svoje dolgove in hkrati nadaljuje poslovanje.