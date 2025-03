Kidričevski Boxmark, ki se ukvarja s proizvodnjo sedežnih prevlek, se podaja tudi v obrambno industrijo. Kot je za STA povedal direktor Marjan Trobiš, so namreč v sodelovanju z enim od svojih siceršnjih kupcev začeli razvijati zaščitna pregrinjala za oklepna vozila in drugo mehanizacijo. Do poletja naj bi začeli tudi serijsko proizvodnjo.

Po besedah Marjana Trobiša so naročila v omenjeni panogi trenutno v vzponu; ne le zaradi vojnih razmer na nekaterih območjih, temveč tudi zaradi odločitve Evropske komisije za okrepitev obrambnega področja.

"Prve prototipe smo začeli razvijati že lani, zadnje smo zaključili. Verjetno se bodo podobni posli širili tudi na druge države, tako da računamo še na širitev proizvodnje. V stiku smo tudi z nekaj drugimi potencialnimi naročniki zunaj Evrope," je dejal Trobiš.

Do vzpostavitve serijske proizvodnje jih čakajo testiranja, pri čemer gre v vojaških poslih za zelo zahtevna in dolgotrajna opravila, računajo pa, da bodo do poletja dobili zeleno luč za prva serijska naročila.

Kolikšen del njihovih prihodkov bi v prihodnje lahko pomenilo delo za obrambno industrijo, Trobiš še ne more napovedati, saj gre za panogo, ki se prilagaja geostrateškim razmeram. Pri tem je spomnil na primer proizvodnje zaščitnih mask v času pandemije, ko je bilo povpraševanje sprva zelo veliko, ko se je to nekoliko umirilo, pa je v ospredje prišla cena in iskanje cenejših proizvajalcev.

Sodelujejo tudi v letalski in ladijski industriji

Boxmark največ sedežnih prevlek še vedno izdeluje za avtomobilsko industrijo, ki se je znašla v krizi, zato že nekaj časa išče dodatne možnosti poslov ter sodeluje tudi v letalski in ladijski industriji. Za potrebe letalske industrije so nedavno odprli poslovalnico v Dubaju, potem ko so leta 2023 sklenili dolgoročno sodelovanje z letalsko družbo Emirates.

Podjetje iz Kidričevega je sicer na vrhuncu svojega poslovanja leta 2015 zaposlovalo več kot dva tisoč ljudi, predvsem šivilj, ob začetku pandemije leta 2020 pa je število padlo na približno 650. Lani so število zaposlenih zaradi reorganizacije oz. selitve dela proizvodnje na Hrvaško ter v Bosno in Hercegovino še dodatno oklestili, tako da jih je trenutno 360, pri čemer Trobiš ne izključuje vnovičnega zaposlovanja.

Družba je leto 2024 zaključila s približno 75 milijoni evrov prihodkov in dobičkom, ki pa je bil nižji od dveh milijonov, kakršnega jim ga je uspelo doseči v dveh letih pred tem. To je po Trobiševih besedah tudi posledica reorganizacije in s tem povezanih odpravnin ter drugih večjih stroškov.

Letos kljub 30- do 40-odstotnemu padcu prihodkov zaradi selitve nedobičkonosne proizvodnje v druge države načrtujejo vnovično rast dobička, po prvih mesecih pa jim kaže dobro, je še dodal prvi mož Boxmarka.