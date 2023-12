DVK je ugotovila, da Igor Zorčič izpolnjuje vse pogoje za imenovanje na funkcijo direktorja službe, predpisane v javnem natečaju. Na podlagi njegove prijave in pogovora z njim se je odločila, da je najprimernejši kandidat za imenovanje na položaj direktorja službe DVK, so sporočili.

Članice in člani DVK so sicer na današnji seji opravili pogovore s tremi kandidati, ki so se uvrstili v ožji izbor. Po končanih pogovorih so z glasovanjem sprejeli odločitev o novem direktorju, so zapisali.

V predhodnem postopku je posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za direktorja službe DVK ugotovila, da od sedmih prispelih prijav šest kandidatov izpolnjuje natečajne pogoje. Na podlagi presoje prijav in opravljenih pogovorov s kandidati ter njihove predstavitve poznavanja delovnega področja in izkazanih vodstvenih kompetenc je posebna natečajna komisija ocenila, da v ožji izbor uvrsti tri kandidate. DVK je sklenila, da bo opravila pogovore s štirimi kandidati, od katerih so se pogovora s člani komisije udeležili trije, so pojasnili.

Vsa imena kandidatov niso znana, poleg Zorčiča se je v javnosti omenjalo tudi nekdanjega sekretarja državnega sveta Dušana Štrusa, nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Roberta Marolta in nekdanjo namestnico direktorja službe DVK Nino Mujagić.

Zorčič, rojen leta 1978 v Brežicah, je leta 2003 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je opravil pravniški državni izpit. Službeno pot je začel leta 2003 kot pravnik v Zavarovalnici Tilia v Novem mestu, med letoma 2004 in 2009 je bil pripravnik in strokovni sodelavec na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem, med letoma 2009 in 2014 pa je bil zaposlen kot odvetnik za področje kazenskega in gospodarskega prava. V obdobju med letoma 2014 in 2022 je bil poslanec DZ, od tega zadnji dve leti (2020–2022) predsednik DZ. Trenutno je zaposlen kot odvetnik.