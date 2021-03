Zdravko Počivalšek: Od Janeza Janše pričakujem več discipline in samokontrole #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Smo v zelo zapleteni situaciji tako zaradi epidemije kot tudi političnega konteksta, zato pričakujem tudi od predsednika vlade več discipline in samokontrole," je poudaril predsednik SMC Zdravko Počivalšek.

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je ponedeljkov odgovor premierja Janeza Janše vodji poslanske skupine SMC Janji Sluga glede komuniciranja in podpore SMC v javnosti označil za žaljiv in tudi škodljiv za prihodnje odnose v koaliciji.

"S predsednikom vlade bom opravil pogovor o njegovi izjavi, ki je bila žaljiva in tudi škodljiva za prihodnje odnose v koaliciji," je Počivalšek navedel v pisni izjavi za STA.

"Take izjave so veliko breme za korektno nadaljevanje sodelovanja"

Kot je pojasnil, je SMC stranka dialoga in sodelovanja, ki je doživela medijski pogrom zaradi odločitve, da kot center vstopi v koalicijo z desnimi strankami. "In čeprav smo zadovoljni z izvajanjem koalicijske pogodbe, zaradi katere smo v vladi, predstavljajo take izjave veliko breme za korektno nadaljevanje sodelovanja," je ocenil Počivalšek.

V ponedeljek sicer Počivalšek dogajanja ni konkretno komentiral, pojasnil pa je, da se v SMC trudijo biti povezovalni in da imajo veliko moč, ki jo bodo realizirali na naslednjih volitvah. Dodal je še, da imajo veliko "prišepetovalcev, ki pač vedo, v katero smer bi morali iti".

Janša Slugi: To je malo mimo

Sluga je namreč na ponedeljkovi seji DZ v okviru poslanskih vprašanj Janši med drugim ocenila, da bi bili protikoronski ukrepi učinkovitejši, če bi jih znali predstavniki vlade ustrezneje komunicirati. Janša pa ji je odgovoril, da je "malo mimo poslušati nasvete" o komuniciranju šefice poslancev stranke z enoodstotno podporo v javnosti predsedniku vlade in stranke s 30-krat višjo podporo.

Vodja poslanske skupine je bila sicer kritična tudi do nekaterih drugih ravnanj v času epidemije covida-19, Janša pa ji je med drugim odvrnil, da tisti, ki so vrgli puško v koruzo pred enim letom, zdaj zelo težko solijo pamet vsem ostalim "glede na prazna skladišča in nepripravljenost države".