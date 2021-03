Janez Janša Janji Sluga: Poslušati vaše nasvete je malo mimo

Predsednik SNS Zmago Jelinčič je Janšo na seji vprašal, ali so v poteku pogajanja za uporabo ruskega cepiva Sputnik.

Janša je poudaril, da so vsa cepiva, ki jih uporabljamo v EU in v Sloveniji, varna, saj so šla čez vsa potrebna testiranja. Kot je dejal, se tudi vsi primeri nezaželenih učinkov preučujejo in da glede učinkov ni znanstveno dokazanih razlik med cepivi v EU.

"Samostojni postopek bi bil počasnejši od evropskega"

Glede cepiva Sputnik je pojasnil, da je to na evropski ravni v preizkusni fazi. Slovenija bi sicer lahko cepivo odobrila sama, vendar bi morala v tem primeru tudi sama izvesti vsa testiranja, kar bi lahko trajalo tudi več mesecev ali celo let, zato ni možnosti, da bi bil ta postopek zaključen prej kot tisti, ki ga vodi EMA.

Ob tem je poudaril, da imajo tudi Rusi težave s proizvodnimi kapacitetami za cepivo Sputnik, zato je vprašanje, kdaj bi dobili prve pošiljke.

Poudaril je, da si lahko samo želimo krepitve proizvodnje že odobrenih cepiv in čim hitrejše odobritve novih, ob tem pa je dodal, da virus mutira in da cepiva, ki so učinkovita danes, v jeseni morda več ne bodo.

Vlada bo morda predlagala spremembo zakonodaje

Poslanko LMŠ Tino Heferle je zanimalo, zakaj Slovenija še ni imenovala dveh evropskih delegiranih tožilcev.

Kot je dejal Janša, je vlada lani imenovala 15 tožilcev, kar je več, kot jih je imenovala katerakoli vlada v zadnjih letih. Konkretno glede imenovanja dveh tožilcev pa je poudaril, da je postopek nenavaden, saj vlada pri njunem imenovanju nima nobene besede, kot je to običajno v drugih evropskih državah, ampak je zgolj "poštar", zato bodo postopek preučili in morda predlagali tudi spremembo zakona.

Ob tem je zavrnil očitke, da vlada zamuja s postopkom njunega imenovanja, saj zakon ne določa nobenega roka, hkrati pa po njegovih besedah tudi večina drugih evropskih držav tega postopka še ni zaključila.

"S tem smo preprečili, da bi morali bolnike voziti v tujino"

Janja Sluga pa je Janšo vprašala, kako ocenjuje bilanco dela vlade v minulem letu in kateri so ključni projekti vlade, ki jim bo ta namenjala pozornost v prihodnje, da bo izhod iz te krize čim hitrejši, hkrati pa zanesljiv in učinkovit.

Janša je v odgovoru med drugim izpostavil dober odziv zdravstvenega sistema, ki mu je uspelo podeseteriti kapacitete za sprejem covidnih bolnikov, s čimer so preprečili, da bi morali bolnike voziti v tujino, kot so to na primer morali početi celo na Nizozemskem, za katero je veljalo, da ima enega najboljših zdravstvenih sistemov na svetu.

Dejal je, da si želi vlada zdravstveni in druge sisteme narediti odporne na prihodnje krize, hkrati pa želijo poskrbeti za decentralizacijo in debirokratizacijo države.

"Težko solite pamet vsem ostalim"

Glede očitkov Janje Sluga o slabem komuniciranju vlade pa je Janša povedal:

"Tisti, ki so ali ste pred enim letom vrgli puško v koruzo, zdaj težko solite pamet vsem ostalim glede na prazna skladišča in na nepripravljenost države. Če bi bile razmere normalne, bi mogoče vlada imela enkrat na teden čas, da se sestane in se pogovarja o komuniciranju, zdaj pa smo morali uvesti še dodatno sejo vlade, na kateri se ukvarjamo z zaščito zdravja in življenj ljudi. Je pa tudi malo mimo poslušati nasvete o komuniciranju šefice poslanske skupine z enoodstotno podporo v javnosti predsedniku vlade in stranke s 30-krat večjo podporo."