Fajonova pri ustavni obtožbi zoper Janšo previdnejša od Šarca #video

Predsednica SD Tanja Fajon je v pogovoru za Planet komentirala ustavno obtožbo, ki jo zoper predsednika vlade Janeza Janšo nameravajo vložiti v LMŠ pod vodstvom Marjana Šarca. Fajonova je dejala, da je ustavna obtožba najmočnejši instrument, ki ga lahko v državnem zboru uporabi opozicija, in dodala, da je ustavne obtožbe zoper različne predsednike vlad, v enem primeru pa tudi zoper predsednika republike, do zdaj vlagala le SDS. V pogovoru za Planet je Fajonova, ki je sicer kronična bolnica, med drugim povedala, da po cepljenju s cepivom AstraZenece ni občutila nobenih negativnih stranskih učinkov.

Predsednica SD Tanja Fajon je v zadnjem tednu v središču pozornosti tudi zato, ker se je za razliko od nekdanjih partnerjev v koaliciji KUL, prvaka LMŠ Marjana Šarca in koordinatorja Levice Luka Mesca, že drugič odzvala vabilu predsednika republike Boruta Pahorja na posvet koalicije, opozicije in stroke na Brdu pri Kranju. Nekaj dni pred tem je napovedala, da gredo socialni demokrati na prihodnjih parlamentarnih volitvah na zmago, so poročali v oddaji Planet Danes na Planetu.

Po cepljenju ni občutila nobenih stranskih učinkov

Podobno kot nekateri slovenski politiki na čelu s predsednikom republike Borutom Pahorjem in premierjem Janezom Janšo je tudi Fajonova včeraj prejela prvi odmerek cepiva proti novemu koronavirusu britansko-švedske farmacevtske družbe AstraZeneca. V pogovoru za Planet je dejala, da dan po cepljenju ne občuti nobene negativne reakcije, kar jo celo nekoliko preseneča.

Pred cepljenjem sem se posvetovala s svojim specialistom, ki mi je dejal, da je cepivo v prid zdravju in da mi cepljenje vsekakor priporoča, je za oddajo Planet 18 na Planetu dejala predsednica SD Tanja Fajon. Foto: STA

Fajonova, ki je kronična bolnica in ki je pred leti uspešno premagala kostnega raka, je pojasnila, da je pred cepljenjem stopila v stik s svojim zdravnikom. "Seveda se vprašaš, za kaj gre, določene stvari te zanimajo in skrbijo. Pred cepljenjem sem se glede tega posvetovala s svojim specialistom, ki mi je dejal, da je cepivo v prid zdravju in da mi cepljenje vsekakor priporoča," je dejala Fajonova in dodala, da spoštuje znanost in medicino.

Na vprašanje, ali bi po njenem mnenju v Sloveniji potrebovali cepivo proti političnemu razkolu, je Fajonova odgovorila, da ne ve, ali takšno cepivo obstaja, da pa je prepričana, da je na nas ljudeh, da se vprašamo, kaj bi naredili, da bi se pomirili in prisluhnili drug drugemu. "Človek se vpraša, zakaj je med ljudmi, ki te ne poznajo, prisotnih toliko jeze, razočaranja in gneva," je glede komunikacije na družbenih omrežjih dejala Fajonova.

Fajonova: Ustavne obtožbe je do zdaj vlagala le SDS

Predsednica SD je v pogovoru za Planet komentirala tudi ustavno obtožbo, ki jo zoper premierja Janeza Janšo napovedujejo v LMŠ pod vodstvom Marjana Šarca. "To je najmočnejši instrument (ki ga ima opozicija, op. a.), do zdaj ga je pri več predsednikih vlad in pri predsedniku republike uporabila samo SDS. To bi bila prva takšna obtožba s strani današnje opozicije," je poudarila Fajonova. Šarec je ustavno obtožbo zoper Janšo napovedal po tem, ko je v javnosti odjeknila novica, da Slovenija decembra ni sodelovala v drugem krogu nabave cepiva Pfizerja in BioNTecha.

Prvak LMŠ Marjan Šarec napoveduje ustavno obtožbo zoper predsednika vlade Janeza Janšo. Foto: STA

Prvak LMŠ vladi očita, da če bi pravočasno naročili 500 tisoč cepiv, bi jih dobili približno do junija, kar pomeni, da bi bilo 250 tisoč ljudi lahko cepljenih prej. Fajonova je v pogovoru za Planet ocenila, da je zgodba glede nabave cepiva morda razlog za kazenski pregon. "Najprej bi se osredotočila na to, potem pa bi morda poskušala s kakšnim drugim instrumentom," je pojasnila Fajonova.

Predsednica SD je sicer odločno zavrnila navedbe, da je celotna aktualna opozicija radikalna. Kot je poudarila, si želi, da bi se stranka SD pod njenim vodstvom odpirala navzven in proti ljudem, ki razvijajo vrednote socialne demokracije. Posebno pozornost si med drugim želi nameniti mladim in upokojencem, pa tudi ljudem, ki so danes zapostavljeni. Na volitvah bodo v SD po njenih besedah računali na tiste volivce, ki so "danes razočarani, neopredeljeni in ki ne zaupajo politiki".