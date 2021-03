Znanstveniki: Poznamo razlog, zakaj po cepljenju lahko nastanejo krvni strdki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znanstveniki trdijo, da so odkrili, zakaj pri manjšem številu ljudi, ki so bili cepljeni z AstraZeneco, nastanejo krvni strdki.

Znanstveniki univerzitetne klinike v nemškem Greifswaldu trdijo, da so odkrili razlog, zakaj pri manjšem številu ljudi, ki so bili proti koronavirusu cepljeni s cepivom AstraZenece, nastanejo krvni strdki. Glede na ugotovitve lahko zdaj pri omenjenih ljudeh uporabijo primerno zdravljenje, poroča nemški portal Deutsche Welle.

Medicinska preiskava je ugotovila, kako cepivo pri majhnem številu bolnikov sproži redke primere tromboze v možganih. Omenjeni uspeh je rezultat sodelovanja med kliniko v Greifswaldu, nemškim Inštitutom Paula Ehrlicha in zdravniki v Avstriji, kjer je zaradi tromboze po cepljenju umrla medicinska sestra, poroča STA.

Ljudje morajo na zdravniški pregled, če se več dni po cepljenju slabo počutijo

Strokovnjaki pravijo, da je zdravljenje mogoče le pri bolnikih, pri katerih se pojavijo krvni strdki in ko ne gre za preventivno zdravljenje. Ugotovitve so delili tudi z bolnišnicami po Evropi, čeprav študije še niso objavili v znanstveni publikaciji in je niso preverili drugi neodvisni znanstveniki. Ugotovitve trenutno proučujejo pri Inštitutu Paula Ehrlicha.

Nemško združenje za raziskovanje tromboze in hemostaze je po ugotovitvah sporočilo, da morajo ljudje na zdravniški pregled, če več kot tri dni po cepljenju čutijo glavobol, se jim vrti ali imajo težave z vidom.

Nemčija je bila ena od več držav, ki je prejšnji teden začasno prekinila cepljenje z AstraZeneco zaradi poročil o nenavadnih krvnih strdkih. Evropska agencija za zdravila (EMA) je v četrtek sporočila, da ni dokazanih povezav med cepivom in krvnimi strdki, ter poudarila, da so prednosti cepljenja večje od morebitnih groženj. Nemčija je tako v petek obnovila cepljenje z AstraZeneco.