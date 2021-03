Ne le, da ukrepov ne bodo rahljali, še zaostrili jih bodo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako Belgija kot Švica sta se v petek odpovedali v kratkem predvidenemu sproščanju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, saj se obe soočata s poslabšanjem epidemiološkega stanja. V Belgiji bodo tudi nekoliko poostrili ukrepe v šolah. Od danes so ostrejši koronaukrepi v veljavi tudi v Franciji in na Poljskem.

Belgija je rahljanje načrtovala za začetek aprila, ko naj bi bile ob uporabi mask na prostem dovoljene prireditve in bogoslužja z največ 50 udeleženci. April naj bi prinesel nekatere sprostitve tudi za amaterske športnike in zabaviščne parke, piše STA.

Število okužb v Belgiji v zadnjem času znova bistveno narašča. V državi z 11,5 milijona prebivalcev je bilo v minulem tednu dnevno povprečje novih okužb pri okrog 3300, kar je 34 odstotkov več kot v predhodnih sedmih dneh. Narašča tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov. Foto: Reuters

A kot je v petek po vladnem posvetu dejal premier Alexander De Croo, se temu zaenkrat odpovedujejo, saj da je treba vztrajati pri čim večjem omejevanju stikov. Ker naj bi višanje števila okužb med drugim poganjali delovna mesta in šole, je poudaril, da je delo od doma obveznost in ne luksuz.

V šoli bodo medtem uvedli še strožje ukrepe za omejitev širjenja virusa. Med drugim bodo maske po novem obvezne tudi za 10- in 11-letnike, medtem ko je bila doslej meja pri 12 letih starosti.

V Švici razprava o odpiranju teras lokalov šele sredi aprila

Podobne razmere vladajo v Švici, kjer so se oblasti zaenkrat odločile počakati z bistvenim rahljanjem ukrepov, načrtovanim v prihodnjih dneh. Situacija ne dopušča odpravljanja omejitev glede izhodov in odpiranja storitev, je dejal zdravstveni minister Alain Berset.

V Švici, državi z 8,6 milijona prebivalcev, so v petek potrdili 1750 okužb, incidenca zadnjih 14 dni znaša približno 200 okužb na 100.000 prebivalcev. Foto: Reuters

Po novem bodo edino na zasebnih druženjih v notranjih prostorih dovolili zbiranje desetih ljudi in ne več le petih kot doslej. Odločitev o morebitnem dovoljenju strežbe na terasah lokalov ali izvedbi kulturnih prireditev in športnih dejavnosti bodo sporočili sredi aprila, je še sporočila vlada, ki upa, da bodo do takrat napredovali tudi na področju cepljenja.

Nova zapiranja v Franciji in na Poljskem

V Franciji in na Poljskem so od danes v veljavi ostrejši ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, za katere so se v obeh državah odločili po vnovičnem porastu števila okužb. V Franciji je začelo enomesečno delno zaprtje veljati za okoli 21 milijonov ljudi. Na Poljskem pa so za tri tedne zaprli vse nenujne trgovine.

V Franciji mora okoli 21 milijonov ljudi v 16 regijah, med drugim v prestolnici Pariz, upoštevati strožje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. V okviru tokratnih ukrepov je sicer dovoljena rekreacija na proste, a le na območju do 10 kilometrov od doma. Tako kot med prejšnjimi zaprtji pa bodo prebivalci tudi tokrat v prizadetih regijah morali svoj odhod od doma utemeljiti z izjavo na posebnem obrazcu.

V Franciji so doslej potrdili več kot 4,2 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je skoraj 92.000 ljudi. Foto: Reuters

Zaprtih je večina nenujnih trgovin in storitev. Izjema med drugim velja za šole, knjigarne, cvetličarne, prodajalne čokolade, čevljarje in frizerje, pri čemer morajo ti upoštevati stroge sanitarne predpise.

Večina vlakov iz Pariza v dele Francije, kjer ukrepi ne bodo v veljavi, so bili v petek razprodani. Poročali so tudi o prometnih zamaških, ko so ljudje še v zadnjem trenutku skušali zapustiti prestolnico.

Na Poljskem pa so od danes za predvidoma tri tedne zaprte nenujne trgovine, hoteli ter kulturne in športne ustanove. V državi namreč beležijo porast števila okužb z novim koronavirusom, ki so najvišje od novembra lani.

Poljski predstavniki zdravstvenih oblasti opozarjajo, da je rast okužb povezana predvsem s hitrim širjenjem britanske različice novega koronavirusa. Ta predstavlja 60 odstotkov vseh novih okužb.

Doslej so potrdili več kot dva milijona okužb, v povezavi s covidom-19 je umrlo skoraj 49.000 ljudi.

