Rast okužb v Sloveniji se nadaljuje, strokovnjaki zaskrbljeni

V petek je bilo ob opravljenih 5.651 PCR testih ugotovljenih 1.030 novih primerov okužb s koronavirusom, je razvidno iz podatkov Sledilnika Covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ. Gre za več kot 18-odstotno rast števila novih okužb v primerjavi s prejšnjim petkom. Zaradi nadaljevanja trenda občutne rasti pozitivnih testov glede na pretekli teden se v javnosti že pojavljajo pozivi strokovnjakov k čimprejšnjemu sprejetju zajezitvenih ukrepov oziroma doslednemu upoštevanju obstoječih. Predsednik vlade je medtem opozoril, da se stanje v državi slabša in da je potrebna dodatna previdnost. Zaradi posledic bolezni covid-19 je v petek umrlo šest oseb.

Delovni teden je minil v znamenju rasti števila okužb z novim koronavirusom. Od ponedeljka do petka smo v Sloveniji s PCR testi v povprečju potrdili skoraj 20 odstotkov več primerov okužb kot v enakem obdobju prejšnji teden.

Pri tem je zaskrbljujoč podatek, da število opravljenih PCR testov ta teden ni bistveno odstopalo od števila opravljenih testov teden prej oziroma je bilo v torek in sredo celo nižje.

V petek je bilo stanje v bolnišnicah sicer nekoliko boljše kot dan prej. Hospitaliziranih je bilo 50 oseb s simptomi, ki kažejo na okužbo z novim koronavirusom, v domačo oskrbo pa je bilo odpuščenih 71 pacientov.

Zaradi hitro naraščajočega trenda okužb je na družbenem omrežju Twitter zaskrbljenost med drugim že izrazil slovenski biokemik Roman Jerala. V današnji objavi je poudaril pomembnost zgodnjega ukrepanja za hitro zajezitev novega vala epidemije in sodržavljane pozval k potrpežljivosti do takrat, ko bo cepiva dovolj za vse:

Predvsem pa lahko največ stori vsak sam s pametnim obnašanjem, da zdržimo še nekaj mesecev, ko bo cepiv dovolj za vse. — Roman Jerala (@rjerala) March 20, 2021

Na pomen zgodnjega ukrepanja je opozorila tudi vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar. V pogovoru za Mladino je izrazila mnenje, da bi Slovenija drugi val epidemije morda zvozila bolje, če bi zajezitvene ukrepe, ki smo jih uvedli oktobra, začeli izvajati dva tedna prej.

Dodala je sicer, da je "bilo v tistem trenutku, ko smo si prizadevali tudi za omogočanje normalnega življenja v državi, to izjemno težko izvesti".

Logarjeva je po petkovi objavi rezultatov testiranj - v četrtek so ob 5.502 opravljenih PCR-testih potrdili 937 okužb, delež pozitivnih testov pa je znašal 17 odstotkov - sicer opozorila na slabšanje stanja v Sloveniji, kar zadeva bolezen covid-19:

Aprila bomo doživljali deja vu

Predsednik vlade Janez Janša je na družbenem omrežju Twitter v petek zvečer medtem opozoril na zaskrbljujoč epidemiološki trend in državljane pozval k dodatni previdnosti. Dodal je, da bo letošnji april žal podoben lanskemu. Takrat so bili v Sloveniji prvič v veljavi ukrepi za zajezitev epidemije, ki so močno ohromili javno življenje.

Še posvet ob zaskrbljujočih trendih #COVID19, ki slovenske regije vsak dan bolj barvajo v rdeče. Angleška verzija virusa pospešuje njegovo širjenje in terja dodatno previdnost. April bo žal podoben lanskemu. pic.twitter.com/cm5PBHlMUu — Janez Janša (@JJansaSDS) March 19, 2021

Od danes zopet dovoljene maše tudi v manjših cerkvah in verouk v živo



Od danes se spet lahko darujejo maše tudi v manjših cerkvah v navzočnosti do deset vernikov, prav tako se ob izpolnjevanju potrebnih pogojev lahko izvaja verouk v živo, je v petek na svoji spletni strani spomnila Katoliška cerkev. Navedeno je omogočila sredina sprememba vladnega odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode. (STA)

