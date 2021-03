Obupne razmere: skrunitve trupel, nakopičene krste in resne težave s higieno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska policija je v četrtek opravila 375 pregledov v bolnišnicah, pokopališčih in pogrebnih zavodih po državi. Zaradi nepravilnosti in kršenja ukrepov med epidemijo covid-19 je vložila kazenske ovadbe proti 23 osebam, delno zaprla eno mrtvašnico ter 78 oseb oglobila.

Tri moške, ki vodijo pokopališče na območju Torina, je policija ovadila zaradi skrunitve trupla, potem ko so v lopi za orodje izkopali človeške posmrtne ostanke iz leta 1992, poroča STA.

Na pokopališču v kraju Gela na Siciliji so našli 45 krst, ki so jih nakopičili v mrtvašnici, sobi za obdukcijo in v kapeli, ki bi jih morali pokopati že pred več kot mesecem dni.

Zaprli poslopje za obdukcijo

V mestu Cisterna di Latina južno od Rima so zaradi resnih težav s higieno zaprli poslopje za obdukcijo na lokalnem pokopališču.

V Pescari v deželi Abruci v osrednjem delu države je policija v mrtvašnici, ki jo upravljajo zdravstvene oblasti, naletela na krvave madeže na tleh in krste, iz katerih je curljalo.

Italija ena najbolj prizadetih držav

Drugje so naleteli na kršenje ukrepov zaradi epidemije, kot sta obvezno razkuževanje prostorov in izolacija posmrtnih ostankov pokojnikov, ki so imeli bolezen covid-19.

Italija je v pandemiji ena najbolj prizadetih držav, saj je ta doslej zahtevala že skoraj 104 tisoč življenj.