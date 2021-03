Šarec napovedal ustavno obtožbo predsednika vlade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je v današnji izjavi za medije napovedal ustavno obtožbo predsednika vlade Janeza Janše, ker država decembra lani v drugem krogu nabave ni naročila cepiva BioNTecha in Pfizerja. Gre za neposredno odškodovanje državljanov in za kršenje ustave v delu, ki govori o pravici do zdravstvenega varstva, je dejal.

V LMŠ se po Šarčevih besedah sprašujejo, ali je šlo pri tem, da nismo naročili nobenega odmerka cepiva, "za špekulacije s cenami", saj je znano, da je cepivo BioNTecha in Pfizerja dražje, "ali pa se želi podaljševati epidemijo v nedogled". "Gre za direktno oškodovanje državljanov, gre tudi za kršenje 51. člena ustave, ki govori o pravici do zdravstvenega varstva, zato bomo v LMŠ uporabili vsa sredstva, ki so nam na voljo, da se potegnemo za pravice državljanov," je po poročanju STA dejal.

"Nujno, da strokovnjaki spregovorijo v državnem zboru"

Strategijo cepljenja je označil za neučinkovito, Janši pa poočital, da krivce za to išče povsod drugje, le tam ne, kjer bi jo moral. Ustavno obtožbo zoper predsednika vlade lahko v DZ vloži najmanj 10 poslancev. Šarec verjame, da bodo v celotni opoziciji pri tem enotni "in da se bo v DZ pokazalo, komu je mar za državljane in komu ne".

O neudeležbi na današnjem sestanku predsednikov strank s predsednikom republike in zdravstveno stroko na Brdu je dejal, da se niso udeležili niti prejšnjega pri Borutu Pahorju, saj gre za srečanje za zaprtimi vrati, ki ni namenjeno drugemu kot rehabilitaciji Janše, ob vseh zadevah, ki jih počne.

Namesto tega so zahtevali sejo odbora DZ za zdravstvo, kjer je po njegovem mnenju primerno mesto, da govorijo o teh zadevah, sejo pa ima priložnost spremljati tudi javnost, ki ji mora stroka prav tako pojasniti stvari. "V normalnih razmerah bi se takega srečanja morda še udeležili, zdaj pa te niso normalne, saj sta stroka in politika v občutni disonanci, zato je nujno, da strokovnjaki spregovorijo v državnem zboru," je še po pisanju STA dodal predsednik LMŠ.

Poslanec Jani Möderndorfer je tudi sam spomnil, da bo v petek na njihovo zahtevo potekala seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri naj bi končno položili karte na mizo, vlada pa bo morala skupaj s stroko pojasniti, kakšni so ukrepi za naprej in kakšni predlogi za obvladovanje epidemije covida-19.

Pričakovali so, da bo prej odobreno cepivo AstraZenece

"Ob tem pa tudi, kaj vse je šlo narobe doslej. Državljani imajo to pravico izvedeti, saj bo le na ta način mogoče doseči čim večji kompromis in sodelovanje družbe kot celote, da skupaj stopimo v boj za obvladovanje epidemije," je dejal poslanec LMŠ in dodal, da se morajo časi, ko so se politični voditelji zbirali v zaprtih sobanah na Brdu, še posebej v času epidemije, končati.

Po tovrstnih sestankih je namreč po Möderndorferjevih besedah na koncu zadovoljen samo predsednik republike, ki bo, tako kot vselej, izrekel svoj znameniti stavek, da je napredek že, da se pogovarjamo, čeprav je jasno, da bi morali že zdavnaj ukrepati. Poslanec zato upa, da bo vlada, če resno misli, to pokazala in skupaj s svojo stroko in stroko, ki je ni v njihovi skupini, vsem skupaj povedala, kako lahko sodelujemo v boju proti epidemiji.

Nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar je sicer danes za STA dejal, da jeseni ni bil seznanjen, da bi lahko Slovenija naročila dodatne količine cepiva Pfizerja in BioNTecha. O naročilih je namreč odločala takratna komisija pri ministrstvu za zdravje, ki je tudi pripravila strategijo cepljenja. Komisija se je po Gantarjevih navedbah očitno takrat odločila, da dodatnih količin omenjenega cepiva ne nabavi, ker so pričakovali, da bo prej odobreno cepivo AstraZenece, piše STA.