Predsedniki strank s Pahorjem o strategiji boja z epidemijo

Na povabilo predsednika države Boruta Pahorja se bodo na Brdu pri Kranju spet sestali predsedniki strank z izjemo LMŠ in Levice. Foto: STA

Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja se bodo na Brdu pri Kranju danes sešli predsedniki strank in vodje poslanskih skupin z izjemo LMŠ in Levice ter minister za zdravje Janez Poklukar s strokovno skupino. Razpravljali bodo o strategiji boja z epidemijo covid-19 in spremembah v zdravstvu. Pozneje bo o epidemioloških razmerah in ukrepih razpravljala vlada.

Kot je v vabilu navedel predsednik republike Borut Pahor, je namen današnjega srečanja na Brdu pri Kranju izmenjava mnenj in stališč o ključnih vprašanjih in ukrepih, pomembnih za uspešno strategijo spoprijemanja z epidemijo covid-19, vključno z morebitnimi predlogi za nujno potrebne sistemske spremembe v javnem zdravstvenem sistemu.

Na srečanju ne bo predstavnikov LMŠ in Levice

Ob torkovem obisku Brežic je Pahor napovedal, da bodo danes poskušali ugotoviti, katere smeri ukrepanja so najprimernejše, da bomo zavarovali zdravje in življenja ljudi ter v nekem sorazmerju znova odpirali javno življenje. Zahvalil se je ministru za zdravje Janezu Poklukarju, da bo posvet izkoristil za predloge, ki sežejo čez ukrepanje v času epidemije.

Za današnje srečanje so se predsednik republike ter predsednici in predsedniki parlamentarnih strank dogovorili na prvem sestanku na Brdu pri Kranju 24. februarja. Srečanja se nista udeležili le vodstvi opozicijskih LMŠ in Levice, ki ju tudi danes ne bo na Brdo pri Kranju. Ob siceršnjih očitkih vladni koaliciji v teh strankah menijo, da je prostor za takšno razpravo v parlamentu.

Druge parlamentarne stranke so napovedale, da se bodo današnjega srečanja udeležile. Popoldne bo nato o epidemioloških razmerah in ukrepih, ki so v veljavi, razpravljala tudi vlada, poroča STA.