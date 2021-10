Počivalšek o NPU in telefonu: Mislim, da so to naredili nezakonito

Minister za gospodarstvo in predsednik SMC Zdravko Počivalšek je v današnjem pogovoru za N1 napovedal, da bo zahteval odredbo, na podlagi katere je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) junija lani, ko so bile pri Počivalšku hišne preiskave zaradi nabav zaščitne opreme, poslal na odklepanje njegov telefon.

Vodja hišne preiskave pri Počivalšku Igor Kekec je nedavno na seji preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije, dejal, da so v preiskavi zasegli tudi ministrov telefon, a Počivalšek ni dal dovoljenja za njegovo odklepanje oziroma vstopnega gesla, zato so telefon na odklepanje poslali v tujino.

Laž?

Počivalšek je to pozneje označil za laž. Takrat je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da ga v zvezi s telefonom nihče ni kontaktiral, vsa gesla pa da je NPU pridobil od Počivalškovega pooblaščenca. Ko so mu dejali, da imajo težave z odklepanjem telefona, jih je usmeril na ustrezne službe na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je šlo za službeni telefon, je zapisal Počivalšek.

Odredba preiskavo omogoča samo slovenski policiji

Kekec je po njegovih navedbah javnost zavajal tudi o odredbi, ki naj bi bila podlaga za to, da so službeni telefon ministra nato v odklepanje poslali tujemu zasebnemu podjetju. "Odredba, ki je bila vročena meni, namreč dopušča izvedbo preiskave telefona izključno strokovno usposobljenim osebam slovenske policije," je 13. oktobra zatrdil minister.

"Mislim, da so to naredili nezakonito"

Počivalšek je danes za N1 ponovil, da je njegov pooblaščenec dal podatke za odklepanje telefona. "To je telefon podpredsednika vlade. Nobenega pooblastila nimajo za to, da bi ga dali v pregled. Oni sicer trdijo, da so dali v odklepanje, in to zasebnemu tujemu podjetju. Pozval jih bom, zdaj se lahko pripravijo, naj pokažejo odredbo, na podlagi katere so dali to narediti. Mislim, da je nimajo in da so to naredili nezakonito," je dodal.