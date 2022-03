Poklukar za prilagoditev cepljenja trenutnim razmeram

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravstveni minister Janez Poklukar je na današnjem zasedanju ministrov EU za zdravje Evropsko komisijo pozval, naj v pogovorih s proizvajalci cepiv proti covidu-19 doseže čimprejšnjo prilagoditev strategije cepljenja na trenutne razmere. Ministri so se sicer zavzeli za skupen pristop glede četrtega odmerka cepiva proti covidu-19.

Kot je Poklukar povedal po zasedanju, je opozoril na spremenjene razmere v zvezi s pandemijo covida-19. Ta bolezen je po njegovih besedah z različico omikron praktično postala endemična, pričakuje se sezonska pojavnost oziroma nihanje števila okužb.

Od proizvajalcev cepiv se medtem pričakuje, da bodo pakirali po en odmerek cepiva, torej da bo cepivo pripravljeno za eno osebo. Trenutno je namreč v viali od šest do deset odmerkov, zaradi česar mnoge na koncu dneva zavržejo, je poudaril minister.

Po drugi strani pričakuje, da bodo proizvajalci proizvedli tudi cepivo, ki bo dalo imunost proti več različicam, tako proti omikronu kot proti delti.

"Če bomo pri tem uspešni in pri proizvajalcih to dosegli, je moč pričakovati drugačno strategijo cepljenja v jeseni," je še dejal Poklukar in opozoril, da številna vprašanja ostajajo odprta. Foto: Ministrstvo za zdravje

Evropsko komisijo je zato pozval, da z aktivnejšimi pogovori pristopi k proizvajalcem cepiv proti covidu-19 in doseže čim prejšnjo prilagoditev na trenutne razmere.

Presežki cepiv iz dneva v dan večji

Vse države namreč ugotavljajo, da imajo iz dneva v dan več presežkov cepiva, da je potrebna sprememba dobav in hkrati tudi samih pogodb z dobavitelji. Minister je pozval, da bi dobave, predvidene za april, preložili na kasnejši čas, da bi omogočili uspešno cepljenje v jeseni.

Glede cepljenja s četrtim odmerkom cepiva proti covidu je povedal, da ministrstvo čaka nadaljnja navodila Evropske agencije za zdravila (Ema) oziroma posvetovalne skupine za cepljenje. "Ko bodo ta jasna, bomo sledili tem usmeritvam," je dejal in se zavzel za skupno strategijo cepljenja na ravni EU.

Obenem je mednarodno pobudo za razdeljevanje cepiv najrevnejšim državam Covax pozval k večji fleksibilnosti. Cepiva ji ni mogoče več darovati, saj po svetu ni več povpraševanja, čeprav ljudje niso precepljeni.

Kmalu znana navodila za uporabo četrtega odmerka v EU

Ministri so sicer Evropsko komisijo danes pozvali, naj pripravi navodila glede uporabe četrtega odmerka cepiva proti covidu-19 v EU.

Po besedah evropske komisarke za zdravje Stele Kiriakides je "ključno, da imamo skupno in pravočasno strategijo, zlasti za prihajajočo zimo". "Našim državljanom moramo dati jasno sporočilo," je izjavila na novinarski konferenci v zvezi s predlogom o skupni strategiji glede četrtega odmerka. Foto: Ministrstvo za zdravje

Komisija bo na podlagi strokovnega mnenja "v zelo kratkem času" pripravila priporočilo za četrti odmerek, je po srečanju povedal nemški minister za zdravje Karl Lauterbach. Večina ministrov je tudi podprla predlog glede uskladitve nacionalnih strategij cepljenja, je povedal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Francoski minister za zdravje Olivier Veran pa je izrazil upanje, da bodo že prihodnji teden imeli usklajeno in enotno stališče glede četrtega odmerka, zlasti z ozirom na ranljive skupine. Skupni pristop je smiseln tako iz zdravstvenih razlogov kot tudi z vidika zaupanja Evropejcev, je dejal Veran, čigar država trenutno predseduje Svetu EU.