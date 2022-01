Raziskava: poživitveni odmerki proti omikronu zelo učinkoviti

Smrtnost med cepljenimi je v času delte narasla in med julijem in novembrom lani je v ZDA umrlo več kot 20.000 cepljenih, je pa bila smrtnost med necepljenimi 16-krat večja. Od oktobra do novembra lani je bila med necepljenimi 50-krat večja smrtnost kot med cepljenimi s poživitvenim odmerkom. Foto: Thinkstock