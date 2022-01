Beovićeva: Če ste zboleli pred enim letom, priporočamo poživitveni odmerek #video

Po besedah vodje posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Bojane Beović bo skupina v tem tednu razpravljala o priporočilih glede poživitvenih odmerkov cepiv proti bolezni covid-19 in trajanju covidnih potrdil. Ob tem je posvarila pred porastom okužb in hospitalizacij zaradi različice omikron.

Posvetovalna skupina za cepljenje je na zadnjem sestanku 13. decembra cepljenje s poživitvenimi odmerki cepiva proti bolezni covid-19 priporočila šest mesecev po osnovnem cepljenju z mRNK-cepivi, najkrajši mogoči presledek po osnovnem cepljenju pa je tri mesece.

Bodo poživitveni odmerek priporočili že po treh mesecih od osnovnega cepljenja?

Zdaj bodo po besedah Bojane Beović razpravljali o možnosti, da cepljenje s poživitvenim odmerkom priporočijo in torej ne le dovolijo po treh mesecih od osnovnega cepljenja. Cepljenje s poživitvenim odmerkom ob osnovnem cepljenju z vektorskimi cepivi pa je po trenutno veljavnih priporočilih mogoče po dveh mesecih.

"Zdaj je res čas, da se vsi odločijo za cepljenje, da preprečimo hude poteke okužbe z novo različico, ti so sicer redki, še vedno pa ob velikem številu obolelih lahko pomenijo veliko težavo. Če so ljudje zboleli pred časom, na primer pred enim letom, bi priporočila, da se odločijo za poživitveni odmerek," je pozvala Beovićeva in dodala, da je "cepljenje preprost ukrep. Smo cepljeni in smo bolj ali manj zaščiteni. Pri različici omikron pred okužbo nismo dobro zaščiteni, še vedno lahko zbolimo".

Cepiva pri novi različici slabše preprečujejo prenos okužbe, še vedno pa dobro ščitijo pred težjim potekom bolezni, je dodala. Idealno bi bilo, da bi vsa zbiranja potekala samo med cepljenimi in prebolelimi, ki so še dodatno cepljeni.

Vse več študij kaže, da je potreba po hospitalizaciji okuženih z različico omikron za dve tretjini manjša kot pri okuženih z različico delta, je poudarila. To bo po njenih besedah pomenilo manj sprejemov v bolnišnice, a je ob tem opozorila na povišanje števila okuženih, kar lahko na koncu vodi v podobno zasedenost covidnih bolnišnic, kot smo ji bili priča v četrtem valu epidemije covid-19.

Lahko v Sloveniji pričakujemo cepljenje s četrtim odmerkom?

Za zdaj v Sloveniji cepljenje s četrtim odmerkom cepiva proti covidu-19 še ni predvideno, je pojasnila. Odločitev za četrti odmerek bi bila lahko pri nas sprejeta po vzoru iz tujine šest mesecev po začetku cepljenja s tretjimi odmerki, je pojasnila. To bi se po njenih besedah lahko zgodilo v marcu, kar bi sovpadalo z začetki proizvodnje cepiv, prilagojenih na nove koronavirusne različice.

ECDC izdal seznam testov, ki so učinkoviti tudi pri omikronu

Ob vprašanjih o učinkovitosti hitrih testov pri zaznavanju različice omikron je pojasnila, da je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) izdal seznam, na katerega so uvrščeni testi, ki so učinkoviti tudi pri novi različici. Nanj je uvrščena večina testov, ki se uporabljajo v Sloveniji, je dejala. "Če pa bodo izkušnje pokazale, da je bolje jemati brise iz ustnega žrela, je to ena od možnosti, kako izboljšati občutljivost testa," je napovedala. Po nekaterih podatkih se različica omikron namreč bolj širi v grlu kot v pljučih.

Krajše karantene

Dotaknila se je tudi možnosti skrajšanja karanten na pet dni. Kot je dejala, je inkubacijska doba pri različici omikron krajša. Oseba, ki je v karanteni, tako v primeru okužbe zboli v krajšem času kot v primeru prejšnjih različic. "Zato je karanteno smiselno oziroma mogoče skrajšati," je dejala.

Kot drugi razlog za skrajševanje karanten pa je navedla možnost pogostega zbolevanja ljudi na sploh, zaradi česar bi se lahko zgodile blokade posameznih dejavnosti. Po njenem mnenju se je treba previdno odločiti za dolžino karantene, da bo ta zagotavljala varnost, hkrati pa ne bo pretirano ustavljala življenja.