Švedska priporoča četrti odmerek cepiva za starejše od 80 let

Švedska agencija za javno zdravje je danes priporočila četrti odmerek cepiva proti bolezni covid-19 za starejše od 80 let in za vse, ki so nastanjeni v domovih za starejše ali prejemajo oskrbo na domu. Dodatni odmerek naj bi prejeli najmanj štiri mesece po tretjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Širjenje bolezni covid-19 je na Švedskem še vedno intenzivno. V zadnjih tednih je zabeleženo vse večje število okužb, tudi med ljudmi s povečanim tveganjem za hujši potek bolezni," so sporočili iz agencije.

"Zmožnost imunskega sistema, da se odzove na cepljenje in zgradi trajno zaščito, se s starostjo zmanjšuje," je opozoril državni epidemiolog Anders Tegnell in dodal, da poživitveni odmerek to zaščito krepi.

Na Švedskem je tretji odmerek cepiva prejelo več kot 85 odstotkov starejših od 80 let in 55 odstotkov vseh odraslih državljanov. Švedska je kljub porastu okužb z omikronom 9. februarja odpravila vse omejitve zaradi bolezni covid-19.

Četrti odmerek za ranljive ljudi so doslej napovedale tudi nekatere druge države, med njimi Izrael, Španija in Danska. Vendar je Danska v petek sporočila, da ne načrtuje četrtega odmerka za druge skupine prebivalstva, niti tretjega odmerka za osebe, mlajše od 18 let.

Danska zdravstvena uprava je prav tako sporočila, da je začela načrtovati "postopno opuščanje trenutnega programa cepljenja za vse ciljne skupine". Kot razlog je navedla visoko precepljenost in naravno imunost v državi, prav tako se zaključuje tretji val, s prehodom v pomlad pa naj bi se umirilo tudi število novih okužb.