Madžarska ponuja cepljenje s četrtim odmerkom

Madžarska je danes sporočila, da bo državljanom ponudila četrti odmerek cepiva proti bolezni covid-19, in sicer zaradi hitro naraščajočega števila okužb v državi. Kot prva država v EU je sicer to storila Danska, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Grčiji število okužb pada.

"Na podlagi posvetovanja z zdravnikom lahko vsakdo prejme četrti odmerek cepiva," je dejal Gergely Gulyas, vodja kabineta predsednika vlade Viktorja Orbana. Na novinarski konferenci v Budimpešti je dodal, da bo odlok vlade o tem objavljen še ta teden.

Gulyas opozarja na hitro širjenje različice omikron v državi, število okužb v petem valu epidemije covid-19 pa naj bi se v prihodnjih tednih še povečalo. Kljub rasti števila okužb vlada ne pričakuje hitrega povečanja števila hospitalizacij in smrtnih primerov.

Ena najbolj prizadetih članic EU

Na Madžarskem je po poročanju AFP za boleznijo covid-19 umrlo več kot 40 tisoč ljudi, zaradi česar je ta 9,8-milijonska država glede na število prebivalcev ena od najbolj prizadetih držav članic EU.

Danes je Madžarska poročala o več kot 9.200 novih primerih, dan prej pa o približno 7.900. Trenutno je v bolnišnici več kot 2.600 bolnikov s covid-19, od tega jih je 249 na ventilatorjih.

Budimpešta je julija lani odredila obvezno cepljenje za vse zdravstvene delavce, a tega za četrti odmerek ne namerava storiti.

Orban meni, da bodo trije odmerki zadostovali

Orban, ki je deležen kritik, ker ni uvedel strožjih omejitev, da bi preprečil zadnji val epidemije covid-19, je prejšnji mesec izrazil upanje, da bodo trije odmerki zadostovali.

Na Madžarskem sicer na javnih prevoznih sredstvih in v zaprtih prostorih ostaja obvezno nošenje zaščitne maske, vendar je preverjanje ukrepov omejeno.

V Grčiji število okužb upada, a zakaj, ni povsem jasno

V Grčiji število dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom že nekaj časa upada. Dnevni porast primerov je z več kot 50.000 pred slabima dvema tednoma padel na dobrih 20.400 danes. A grški strokovnjaki si niso enotni, ali je vrhunec vala, ki ga je poganjala različica omikron, že minil, ali pa gre morda le za zatišje pred novim porastom.

Obenem mnogi opozarjajo, da že dlje časa ne dokumentirajo več vseh primerov in da so dejanske številke veliko višje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Grška vlada se je medtem odločila, da na pomoč pri oskrbi covidnih bolnikov vpokliče več deset zasebnih zdravnikov, da bi vsaj malce razbremenila tiste, zaposlene v javnem zdravstvu. Kakih 90 zasebnih zdravnikov, predvsem anestezistov in strokovnjakov za bolezni pljuč je z današnjim dnem tako začelo pomagati v javnih bolnišnicah na severu države.

Pomagala bo tudi vojska

Grška vlada se je sicer za podoben korak odločila že novembra, ko je nekaj deset zasebnih zdravnikov moralo priskočiti na pomoč javnim na območju Soluna. Zakonska podlaga za to je bila vzpostavljena že leta 2020 po začetku pandemije, poroča dpa.

Vojska bo medtem po novem pomagala pri testiranju na novi koronavirus, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes napovedal grški minister za zdravje Tanos Plevris. Potem ko so v minulih dneh potekale razgrete razprave o dolgih čakalnih vrstah v lekarnah, naj bi zdaj v bližini vojaških objektov odprli kakih 50 točk za brezplačno testiranje.

Obenem so v Grčiji do vsaj še 23. januarja podaljšali omejitve glede predvajanja glasbe in gibanja gostov v barih in restavracijah. Vlada pa je sporočila, da bo starejše od 60 let, ki se nočejo cepiti, od nedelje naprej čakala globa v višini 100 evrov mesečno.