Cene sladkorja, pšenične moke, sončničnega olja, svinjskega mesa, piščančjih prsi in mleka z 2,8 odstotka maščobe bodo zaradi zvišanja cen zamrznjene na višino, ki so jo dosegle v sredini oktobra preteklega leta, je na družbenem omrežju Facebooku sporočil madžarski premier Viktor Orban.

Cene bodo ostale enake vsaj tri mesece

Vse trgovine morajo cene spustiti na to raven, je povedal madžarski premier in dodal, da se cene energije naglo višajo po vsej Evropi. Vladni odlok bo v veljavi vsaj tri mesece in po potrebi dlje, je v četrtek sporočil predsednik Orbanovega kabineta Gergely Gulyas.

Vlada je že novembra lani za tri mesece omejila cene goriv, prav tako se je odločila ublažiti podražitev elektrike za mala podjetja.

Orbana 3. aprila čakajo parlamentarne volitve, kar pa prinaša negotovost tudi na področju politike, predvsem pa težek boj za njegovo že četrto izvolitev, poroča Reuters. Ankete napovedujejo tesen izid volitev, nekatere pa celo zmago opozicije.

Cene se dvigajo tudi v Sloveniji

Cene letijo v nebo tudi v Sloveniji, med drugim so se zelo podražili hrana, gorivo, elektrika in plin. Kot je v novembru povedala Mariča Lah, predsednica Trgovske zbornice, se bodo največje podražitve zgodile v prvih treh mesecih leta.