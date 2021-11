Življenje je vse dražje. Višanja cen še ni konec. #video

Se vam zdi, da varčujete, morda celo bolj skrbno porabite vsak evro kot kdaj prej, vaša denarnica pa je vse tanjša? Niste edini in ne gre le za vaš občutek. Življenje res postaja vse dražje. Rastejo cene hrane, energentov, oblačil in obutve, gospodinjske opreme, najemnin.

Povprečni član slovenskega gospodinjstva je pred tremi leti za hrano in pijačo na leto porabil 1.135 evrov, to število pa iz leta v leto raste. Prav med trgovskimi policami se namreč čuti svetovna energetska kriza, ki je sledila zdravstveni.

"Vse se je podražilo, hrana, bencin, gradbeni material, vse gre gor," je dejal mimoidoči in dodal, da če si zapisuješ, koliko si zapravil, na koncu meseca zagotovo nanese več kot prej.

Katera hrana se je najbolj podražila?

Udarec ni le navidezen, beležimo namreč najvišjo inflacijo v zadnjih 13 letih. Ta je trenutno kar 4,6-odstotna. Kot je povedala Mariča Lah, predsednica Trgovske zbornice, so se podražili olje, maščobe, tudi nekateri mlevski izdelki, kruh in zelenjava.

Na vrhu lestvice podražitve hrane so se v zadnjem letu znašle kava s tremi odstotki, kruh s šestimi, sadje s sedmimi in jedilna olja s 13 odstotki. In čeprav mimoidoči opazijo predvsem višanje cen hrane, je ta na repu lestvice podražitev življenjskih potrebščin.

"Na polici se povprečne cene ne spreminjajo. Dražijo se izdelki boljše kakovosti, izdelki slabše kakovosti pa stagnirajo," je dejal Aleš Kuhar, agrarni ekonomist.

Še bolj kot hrani se je cena dvignila oblačilom in obutvi, in sicer za pet odstotkov, avtomobilom pa za sedem odstotkov. Daleč pred tem so najemnine, ki so se zvišale skoraj za petino, in goriva, ki so dražja skoraj za četrt.

Bencin je 40 odstotkov dražji kot pred letom dni, še dražji je dizel, najbolj pa se je zvišala cena toplotne energije, in sicer za 55 odstotkov.

Gledalec je novinarjem Planet TV posredoval pismo, iz katerega je razvidno, da bo v decembru zaradi napovedanih podražitev za zemeljski plin plačal 50 odstotkov več, v prihodnjem letu pa bo račun višji za kar 200 odstotkov.

Od cene energentov pa je odvisna tudi cena hrane. Po besedah Aleša Kuharja so slovenski kmetje in živilskopredelovalna industrija deležni močnih pritiskov celotnih rasti, več deset točk so višje inputne cene.

Po novem letu bodo cene še višje

"Učinke bo treba porazdeliti po vsej verigi. Podražitve pričakujemo v segmentu zelenjave, olj, maščob, mesa," je še pojasnila Lahova.

Konec letošnjega leta, ki bo minilo v znamenju višanja cen surovin in energentov, bo torej le uvod v še večjo rast cen. Največje podražitve nas po napovedih čakajo v prvih treh mesecih prihodnjega leta.