Decembra še zadnja podražitev toplote. Takšen bo znesek na položnicah.

Decembra bo cena toplote v daljinskem ogrevanju Ljubljane, ki ga zagotavlja Energetika Ljubljana, višja za 25,98 odstotka. To pomeni, da se bo za mesec december cena energije na računu uporabnikov podražila za 20 odstotkov. Obenem bo to tudi zadnja podražitev toplote v tej ogrevalni sezoni. Ceni zemeljskega plina in elektrike pri Energetiki Ljubljana za zdaj ostajata nespremenjeni.

Ceno toplote, torej vroče vode iz sistema daljinskega ogrevanja, v primerjavi z zemeljskim plinom in elektriko, ki sta tržni dejavnosti, regulira agencija za energijo. To pomeni, da se cena določa oziroma oblikuje v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, so pojasnili na Energetiki Ljubljana.

Variabilni del cene toplote, ki je na računu izražen kot dobavljena toplota, pomenijo stroški goriva za proizvodnjo in distribucijo toplote. Ta del cene se usklajuje sproti, skladno z dejanskimi spremembami cen goriva. Fiksni del cene toplote, ta je na računu izražen kot priključna moč v EUR/MW in pomeni strošek naprav, vročevoda in dela, pa se s soglasjem agencije za energijo praviloma usklajuje enkrat na leto. Strošek priključne moči je porazdeljen na 12 mesecev, to je skozi vse leto, saj bi zaračunavanje stroška priključne moči izključno v obdobju ogrevalne sezone pomenilo precej večjo bremenitev v zimskih mesecih, ko je tudi poraba toplote večja.

Zakaj so znova zvišali variabilni del cene toplote?

Energetika Ljubljana kot energent za proizvodnjo toplote uporablja premog, lesno biomaso in zemeljski plin, za potrebe zagonov pa tudi ekstra lahko kurilno olje (ELKO). Kot so pojasnili, je za proizvodnjo toplote treba zagotoviti tudi ustrezno količino emisijskih kuponov. Zaradi izredne rasti cen energentov ter emisijskih kuponov se v skladu s tem usklajuje tudi variabilni del cene toplote.

Mesečni strošek za december bo višji za 20 odstotkov

V mesecu decembru se bo ta povišal za 25,98 odstotka in bo znašal 75,33989 evra za megavatno uro. V primerjavi z novembrsko variabilno ceno toplote, ki je znašala 59,80326 evra za megavatno uro, gre tako za povišanje variabilne cene v višini 15 evrov za megavatno uro.

Znova pa je treba poudariti, da je končna cena toplote sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela, zato se 25,98-odstotni dvig variabilnega dela cene na končnem računu za ogrevanje ne bo izrazil v celoti v tej višini, temveč bo mesečni strošek za december, ko je poraba med največjimi, višji za 20 odstotkov.

Letni strošek se bo povišal za 17 odstotkov

Ker poraba toplote ni enakomerna skozi vse leto, se skupni letni strošek za povprečno stanovanje in hišo poviša za manj, in sicer za približno 17 odstotkov glede na zadnjo spremembo. Skupni letni strošek brez dajatev in DDV se bo za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov povečal za 124,29 evra in bo znašal 804,03 evra, za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov pa se bo povečal za 310,73 evra in bo znašal 2.065,99 evra.

Energetika Ljubljana med najugodnejšimi ponudniki v Sloveniji

Poleg tega odjemalcem zagotavljajo, da do konca ogrevalne sezone ne bo dodatnih povišanj cene toplote. Poudarili so, da kljub že izvedenim povišanjem cene toplote Energetika Ljubljana je in bo tudi v prihodnje med najugodnejšimi večjimi daljinskimi sistemi v Sloveniji.

Ceni zemeljskega plina in elektrike ostajata nespremenjeni

Energetika Ljubljana je poleg energenta toplote tudi ponudnik/dobavitelj zemeljskega plina in elektrike. Na trgu energentov smo priča zgodovinsko visokim cenam že zadnjih nekaj mesecev, te pa zaradi prihajajoče zime in nerešenih vprašanj z odprtjem plinovoda Severni tok 2 ne popuščajo. Tako so bile na primer včerajšnje borzne cene zemeljskega plina na ravneh okoli 95 EUR/MWh, kar pomeni več kot 500-odstotno povišanje v primerjavi z novembrom lani. Podobno je s cenami električne energije. Več kot 300 odstotkov so narasle tudi cene emisijskih kuponov.

Kljub izredno neugodnim in nepredvidljivim razmeram na trgu je Energetiki Ljubljana za zdaj uspelo ostati med najugodnejšimi dobavitelji zemeljskega plina in električne energije na slovenskem trgu in tako zaščititi zlasti najranljivejše segmente, torej gospodinjske in male poslovne odjemalce.

"Zavedamo se, da je vsaka podražitev težko sprejemljiva. V Energetiki Ljubljana si tudi zato zelo prizadevamo in si bomo še naprej, da bomo s svojimi energenti in storitvami vedno med najugodnejšimi ponudniki, s tem pa zanesljiv in zaupanja vreden dobavitelj in partner," so sklenili.