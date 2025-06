Slovenci v boj za polfinale svetovnega prvenstva #video

Danes se na svetovnem prvenstvu za rokometaše do 21 let na Poljskem začenja končnica. Med osmerico ekip se bo za polfinale potegovala tudi Slovenija. Dvoboj s Ferskimi otoki se bo začel ob 21. uri.

Mladi slovenski rokometaši so v Plocku v prvem delu tekmovanja uvodoma odščipnili točko močno favorizirani Norveški (33:33), zatem povsem razorožili gostitelje prvenstva Poljake (31:21), za potrditev napredovanja v drugi del, kar je bil tudi tihi, a močno želeni cilj slovenske vrste, pa s 37:19 odpravili še Urugvajce, bronasto reprezentanco Južnoameriškega prvenstva. Drugi del prvenstva je Sloveniji prinesel dvoboja s starima znankama, Avstrijo in Madžarsko. Izbranci trenerja Klemna Luzarja so po pravem trilerju najprej odpravili severne (28:27), za prvo mesto v skupini pa še severovzhodne sosede (37:31).

Napredovanje med najboljšo osmerico je slovenski izbrani vrsti prineslo tri dodatne tekme in prvo selitev. Na praznično sredo se je zgodaj dopoldne iz srečnega Plocka podala na pot proti dobrih 300 kilometrov južneje oddaljenemu mestu Sosnowiec, kjer bo zaigrala na naslednjih dveh tekmah, medtem ko bodo zadnjo tekmo v nedeljo gostile sosednje Katovice. Zmagovalec četrtfinalnega dvoboja bo napredoval v petkov polfinale, kjer se bo pridružil boljši ekipi iz para med Portugalsko in Egiptom. Preostala para tvorijo Danska in Norveška ter Nemčija in Švedska.

Na letošnjem mundialu nastopa 32 reprezentanc, Slovenci pa v končnico vstopajo kot ena izmed petih neporaženih ekip. Na drugi strani četrtfinalni tekmeci Ferci v četrtfinale vstopajo s prvim porazom, potem ko jih je na zadnji tekmi drugega dela z 41:32 ugnala Danska.

"Ponosen sem na vso ekipo. Skozi celotne priprave smo trdo garali za to. Vse skupaj se je odvilo morda celo nad pričakovanji. Veliko je bilo dvomljivcev, a dokazali smo, da lahko z delovanjem kot ekipa pridemo daleč," je pred končnico prvenstva dejal kapetan reprezentance Lun Ključanin.

SP v rokometu do 21 let, četrtfinale

Četrtek, 26. junij:

