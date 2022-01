Razkrivamo program obiska šefa tožilcev Škete pri Putinu

Stroški potovanja generalnega državnega tožilca Draga Škete ter višje tožilke Maje Veber Šajn in Anite Veternik, ki so v torek odpotovali v Moskvo na praznovanje ob 300-letnici ruskega tožilstva, znašajo okoli 1.500 evrov, so sporočili z vrhovnega državnega tožilstva. Program v Bolšoj teatru, večerje, ogled zakladnic ruske umetnosti in nastanitve v petzvezdičnih hotelih so strnili v tridnevni obisk v ruski prestolnici, ki ga končujejo danes. Vse stroške, razen poletov, so plačali ruski gostitelji.

Obisk je nenavaden, dogaja se v času, ko Rusiji grozijo nove sankcije EU ter Nata in ko Zahod njihovo tožilstvo tudi ostro kritizira zaradi zapiranja oporečnikov. Šketa pa naj bi v Rusijo potoval tudi nekoliko mimo državnih institucij. Na veleposlaništvu o obisku naj ne bi bili obveščeni, o čemer smo že poročali v spodnjem članku:

Po poročanju Nova24TV pa naj bi bil s Šketo v Moskvi tudi nekdanji kriminalist in predsednik KPK in Greca Drago Kos. S tožilstva so odločno zanikali, da bi v Moskvo z njimi potoval Drago Kos ali da bi bili s Kosom, če je tam, povezani.

Luksuzna hotela, večer v Bolšoj teatru

Po prihodu na moskovsko letališče oziroma železniško postajo so člane delegacij odpeljali do nastanitve v hotelih s petimi zvezdicami Aurora in Metropol, kjer nočitev za enoposteljno sobo, odvisno od velikosti postelje in ambienta, lahko stane od 200 do več kot dva tisoč evrov.

Prestižni hotel Metropol v središču Moskve v neposredni bližini Bolšoj teatra. Foto: Reuters

Sledilo je kosilo in PCR-testiranje na lokacijah hotelov za vse povabljene goste, ob 18.30 pa že organiziran prevoz do slovitega Bolšoj teatra, kjer so si ogledali okoli dve uri dolg balet Raymonda in se, kot je razvidno s programa obiska tujih delegacij, še pred polnočjo vrnili v hotele.

Največje svetovne umetnosti od blizu

V sredo zjutraj, še pred zajtrkom, je bil za vse povabljence ponovno organiziran odvzem brisov za PCR-testiranje. V bogatem sredinem programu so gostje lahko izbirali med obiskom Državne Tretjakovske umetniške galerije, ki velja za najpomembnejše skladišče ruske likovne umetnosti na svetu in Puškinovega državnega muzeja likovnih umetnosti, ki je največji muzej evropske umetnosti v Moskvi.

Puškinov muzej v Moskvi. Foto: Reuters

Po kosilu je bil načrtovan obisk ruskega tožilstva, nato pa odhod na glavno slovesnost v prestižno kremeljsko palačo, kjer je bil sprejem predsednika ruske federacije Vladimirja Putina in kjer je potekala glavna slovesnost ob 300-letnici ruskega tožilstva.

Putin med govorom na slovesnosti ob 300-letnici ruskega tožilstva. Moskva, 12. januar 2022. Foto: Reuters

Danes je bil, po vnovičnem PCR-testiranju in zajtrku, predviden odhod tujih delegacij v domovine.

1.500 evrov za naše predstavnike

"Strošek poti (cena vozovnic in ustreznih pristojbin) za tri osebe, ki so v delegaciji VDT RS, ki je odpotovala v Moskvo, znaša v obe smeri okrog 1.500 evrov," so nam odgovorili z vrhovnega državnega tožilstva. Ali je strošek dejansko realen, natančnega podatka ni, saj, kot so nam pojasnili, računa še niso prejeli. A znesek naj ne bi bistveno odstopal od navedenega.

V Moskvo je Šketa odpotoval z višjo tožilko Majo Veber Šajn, ki je v uradu generalnega tožilca zadolžena za mednarodno dejavnost, in Anito Veternik, okrožno državno tožilko, ki je tudi pomočnica nacionalnega predstavnika Slovenije v Eurojustu Boštjana Škrleca. A Veternikova je s Šketo odpotovala kot strokovnjakinja za kibernetski kriminal, o čemer naj bi tekla načrtovana razprava, in ne kot predstavnica Eurojusta, so opozorili s tožilstva.

Spodaj je celoten program obiska tujih delegacij v Moskvi:

Foto: Vrhovno državno tožilstvo Foto: Vrhovno državno tožilstvo