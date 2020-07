Grožnje s smrtjo niso problem, je pa protest Janše Šketi

Potem ko je ljubljansko tožilstvo maja zavrnilo, da bi preganjalo protestnika Ludvika Tomšiča, ki je še v času, ko je Janez Janša šele prevzemal oblast, na protestih simpatizerjev prejšnje vlade vpil, da je treba ubiti Janšo, in ko je tožilstvo odločilo, da ne bo preganjalo tistih, ki na protestih nosijo napise Smrt Janšizmu in sicer pozivajo k smrti, je premier Janez Janša pred dvema tednoma napisal pismo generalnemu državnemu tožilcu Dragu Šketi, v katerem ga je opozoril, da bo tožilstvo, če bo prišlo do smrtnih žrtev, soodgovorno.

Napisi, ki so pozivali k smrti, na protestih v Ljubljani niso bili slučajni, natisnjeni so bili serijsko in zelo verjetno je šlo za organizirano politično dejavnost.

Pismo premiera, ki protestira, ker tožilstvo nič ne ukrepa, je danes razkril ljubljanski Dnevnik v članku z naslovom Janša zagrozil generalnemu državnemu tožilcu. V Dnevniku pišejo, da naj bi pismo Janša poslal pred dnevi. Bilo je 19. junija.

Na objavo trditve, da grozi generalnemu tožilcu, se je Janša danes na spletu odzval tako, da je objavil celotno pismo generalnemu državnemu tožilcu.

V celoti je bil odziv takšen:

Ker je neuradni Uradni list #Globokadržava @Dnevnik_si objavil insinuacije o mojem pismu Generalnemu državnemu tožilcu glede organiziranih grožnjah s smrtjo, ki jih omogoča in posredno vzpodbuja ljubljansko tožilstvo, si lahko v nadaljevanju preberete celoten dopis. pic.twitter.com/dHQdJVThTZ — Janez Janša (@JJansaSDS) July 2, 2020

Celoten Janšev dopis generalnemu tožilcu je takšen:

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter Foto: Twitter

Konec maja je kazenske ovadbe zaradi plakatov in napisov "Smrt janšizmu, svoboda narodu" tožilstvo v Ljubljani zavrglo, ker so ocenili, da ne pomenijo kaznivega dejanja spodbujanja sovraštva in nestrpnosti, ki se preganja po uradni dolžnosti. Odločili pa so še, da ne bodo preganjali niti pozivov Ludvika Tomšiča k uboju Janeza Janše na protestih pristašev prejšnje vlade, ko je Janša šele prevzemal oblast.

Teh pozivov na tožilstvu niso razumeli kot spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti. Dogajanje so preverjali kot grožnjo Janši osebno, tam pa je postopek mogoč le, če bi ga Janša proti Ludviku Tomšiču osebno sprožil, česar pa takrat Janša ni storil.

Je pa pozneje s postopki soglašal proti tistim, ki na protestih grozijo s smrtjo.

