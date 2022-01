Šketa pri Putinu na lastno pest

Generalni državni tožilec je po telefonu obvestil veleposlanika o obisku v Moskvi, nam je po objavi članka sporočila svetovalka za odnose z javnostmi vrhovnega tožilstva Erika Repovž in opozorila, da mu po protokolu tudi tega ne bi bilo potrebno storiti.

V Moskvo je Šketa odpotoval z višjo tožilko Majo Veber Šajn, ki je v uradu generalnega tožilca zadolžena za mednarodno dejavnost in Anito Veternik, okrožno državno tožilko, ki je sicer tudi pomočnica nacionalnega predstavnika Slovenije v Eurojustu Boštjana Škrleca. A Veternikova je s Šketo odpotovala kot strokovnjakinja za kibernetski kriminal, o čemer bo tekla načrtovana razprava, in ne kot predstavnica Eurojusta, so opozorili iz tožilstva.

Po poročanju Nova24TV pa naj bi bil s Šketo v Moskvi tudi nekdanji kriminalist in predsednik KPK in Greca Drago Kos.

Foto: Matej Leskovšek

S tožilstva so odločno zanikali, da bi v Moskvo z njimi potoval Drago Kos ali da bi bili s Kosom, če je tam, povezani. So pa na tožilstvu slišali, da naj bi bil med vabljenimi tudi pravosodni minister Marjan Dikaučič. Na ministrstvu za pravosodje smo te informacije preverjali in izvedeli, da se na vabilo v Moskvo minister ni odzval.

V Moskvi naj bi podpisali tudi sporazum med tožilstvoma, smo neuradno izvedeli na tožilstvu. Uradne informacije o obisku bodo, smo izvedeli, objavili v prihodnjih dneh. Tako običajno ravnajo, so pojasnili.

Po informacijah iz medijev so bili na praznovanje povabljeni predstavniki 34 evropskih držav in mednarodnih ustanov. Za zdaj je znano le, da prihajata armenski državni tožilec in slovaški generalni državni tožilec Maroš Žilinka. Ta je pred dnevi javno nasprotoval sporazumu med ZDA in Slovaško, zato je na Slovaškem dvignil veliko prahu. Obisk so kritizirali slovaški poslanci in njihovi poslanci v Evropskem parlamentu. Zahtevajo, da Žilinka obisk odpove ali pa naj odstopi kot tožilec. Žilinka je edini predstavnik višjegrajske skupine, v tej so Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška, ki je odpotoval v Moskvo.